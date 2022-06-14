Украина получила около 10% запрошенных у стран Запада вооружений – Минобороны

Об этом 14 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Сколько бы усилий ни прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну... От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили примерно 10%", – сказала Маляр.
По ее словам, ВСУ в день выстреливают около 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, когда российские оккупанты – в 10 раз больше. Маляр отметила, что страны Запада должны ускорить поставки оружия Украине, потому что "ситуация очень сложная".
"Сейчас нужно ставить вопрос, чтобы были установлены четкие сроки, потому что каждый день промедления поставок – это фактически жизни украинских воинов, это жизни украинских людей, гражданского населения, это разрушенные украинские города, и, в конечном итоге, это, как мы видим уже сейчас, временно оккупированные территории, – подчеркнула замминистра обороны. – Мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто вызовутся помочь, как это уже есть сейчас, но и будут четкие рамки времени, и это будет ближайшее время, и это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
12 июня с призывом ускорить поставки оружия в Украину выступил министр обороны страны Алексей Резников. "Нам нужна помощь, и быстро, потому что цена любой задержки измеряется кровью украинцев", – заявил он.
В тот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный о поставках оружия говорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли. По словам Залужного, РФ сконцентрировала свои усилия на севере Луганской области и имеет там 10-кратное огневое преимущество.
За несколько дней до этого – 9 июня – Резников подчеркивал, что ситуация на фронте тяжелая, Украина теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно.
13 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал список оружия, необходимого Украине для победы (в нем 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотников).
15 июня должно состояться третье заседание консультативной группы по предоставлению военной помощи Украине (так называемый Рамштайн-3).