Украина получила около 10% запрошенных у стран Запада вооружений – Минобороны

Без помощи западных партнеров Украина не сможет выиграть войну против РФ, отметили в Минобороны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Об этом 14 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сколько бы усилий ни прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну... От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили примерно 10%", – сказала Маляр.

По ее словам, ВСУ в день выстреливают около 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, когда российские оккупанты – в 10 раз больше. Маляр отметила, что страны Запада должны ускорить поставки оружия Украине, потому что "ситуация очень сложная".

"Сейчас нужно ставить вопрос, чтобы были установлены четкие сроки, потому что каждый день промедления поставок – это фактически жизни украинских воинов, это жизни украинских людей, гражданского населения, это разрушенные украинские города, и, в конечном итоге, это, как мы видим уже сейчас, временно оккупированные территории, – подчеркнула замминистра обороны. – Мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто вызовутся помочь, как это уже есть сейчас, но и будут четкие рамки времени, и это будет ближайшее время, и это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина".

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