НАТО готовит план перехода ВСУ на западное вооружение – Столтенберг

Столтенберг: Ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины Фото: nato.int

"Ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины, чтобы помочь Украине на долгосрочную перспективу с целью перехода от вооружения советской эпохи к современному вооружению НАТО, а также улучшить совместимость с НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что союзники непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности партнеров в Европе, а также права каждой страны свободно выбирать свой путь без внешнего вмешательства.

Генсек НАТО также напомнил, что сегодня вечером состоится встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-3".

"Сегодня вечером мы встретимся с Украиной, Грузией, Швецией, Финляндией и Европейским союзом. Это позволит министру обороны [Украины Алексею] Резникову предоставить нам обновленную информацию о том, в чем Украина срочно нуждается сейчас, а союзникам по НАТО – сделать новые объявления о предоставлении поддержки для Украины. Союзники будут продолжать предоставлять то военное оборудование, в котором Украина нуждается, чтобы одержать победу, включая тяжелое вооружение и системы оружия дальнего радиуса действия", – подчеркнул Столтенберг.