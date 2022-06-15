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НАТО готовит план перехода ВСУ на западное вооружение – Столтенберг

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Столтенберг: Ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины
Столтенберг: Ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины
Фото: nato.int

НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса. Об этом 15 июня сказал генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, видео опубликовано в его Twitter.

"Ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины, чтобы помочь Украине на долгосрочную перспективу с целью перехода от вооружения советской эпохи к современному вооружению НАТО, а также улучшить совместимость с НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что союзники непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности партнеров в Европе, а также права каждой страны свободно выбирать свой путь без внешнего вмешательства.

Генсек НАТО также напомнил, что сегодня вечером состоится встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-3". 

"Сегодня вечером мы встретимся с Украиной, Грузией, Швецией, Финляндией и Европейским союзом. Это позволит министру обороны [Украины Алексею] Резникову предоставить нам обновленную информацию о том, в чем Украина срочно нуждается сейчас, а союзникам по НАТО – сделать новые объявления о предоставлении поддержки для Украины. Союзники будут продолжать предоставлять то военное оборудование, в котором Украина нуждается, чтобы одержать победу, включая тяжелое вооружение и системы оружия дальнего радиуса действия", – подчеркнул Столтенберг.

Контекст:

Первая встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн" прошла 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: НАТО, оружие, война, Йенс Столтенберг, вооружение, война России против Украины
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