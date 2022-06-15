НАТО готовит план перехода ВСУ на западное вооружение – Столтенберг

"Ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины, чтобы помочь Украине на долгосрочную перспективу с целью перехода от вооружения советской эпохи к современному вооружению НАТО, а также улучшить совместимость с НАТО", – подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что союзники непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности партнеров в Европе, а также права каждой страны свободно выбирать свой путь без внешнего вмешательства.
Генсек НАТО также напомнил, что сегодня вечером состоится встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-3".
"Сегодня вечером мы встретимся с Украиной, Грузией, Швецией, Финляндией и Европейским союзом. Это позволит министру обороны [Украины Алексею] Резникову предоставить нам обновленную информацию о том, в чем Украина срочно нуждается сейчас, а союзникам по НАТО – сделать новые объявления о предоставлении поддержки для Украины. Союзники будут продолжать предоставлять то военное оборудование, в котором Украина нуждается, чтобы одержать победу, включая тяжелое вооружение и системы оружия дальнего радиуса действия", – подчеркнул Столтенберг.
* LIVE SOON (11:00 CET)— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 15, 2022
Pre-ministerial press conference ahead of #NATO #DefMin
* @NATO HQ, Brussels https://t.co/JFEPUgHSMt
Первая встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн" прошла 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.