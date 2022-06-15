Резников: Несмотря на предупреждения, что Москва готовит вторжение, Украина не получила от Запада ничего, кроме пехотного оружия для ближнего боя

"Несмотря на широко распространенные предупреждения о том, что Москва готовит вторжение, Украина не получила ничего, кроме пехотного оружия для ближнего боя или партизанской войны. Вместо жестких западных санкций, которые могли бы сдержать Россию, мы столкнулись с предсказаниями, что Киев падет в течение трех дней", – отметил министр.

Он подчеркнул, что в то время, когда украинцы готовились защищать свою страну, западные партнеры продолжали колебаться.

"Хотя у нас был доступ к тем же данным разведки, что и у наших партнеров, мы были уверены, что наша текущая подготовка сделает невозможным взятие Киева за три недели, не говоря уже о трех днях. Воинские части были передислоцированы, чтобы отразить атаки российской и белорусской армий. Были перемещены авиация и средства ПВО. Были собраны припасы, которые позволили бы Киеву пережить трехмесячную осаду. Излишне говорить, что такие резервы не были накоплены в один момент", – написал Резников.

Он также добавил, что вместо введения превентивных жестких санкций, которые могли бы сдержать Россию, страны Запада "предсказывали, что Киев падет в течение трех дней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)