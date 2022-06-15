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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Несмотря на предупреждения, что Москва готовит вторжение, Украина не получила от Запада ничего, кроме пехотного оружия для ближнего боя

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Резников подчеркнул, что вместо введения превентивных санкций против России страны Запада "предсказывали, что Киев падет в течение трех дней"
Резников подчеркнул, что вместо введения превентивных санкций против России страны Запада "предсказывали, что Киев падет в течение трех дней"
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Западные партнеры Украины, предупреждая о готовящемся вторжении РФ, предоставили украинской стороне лишь оружие для ближнего боя. Об этом в опубликованной 14 июня колонке на Atlantic Council написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Несмотря на широко распространенные предупреждения о том, что Москва готовит вторжение, Украина не получила ничего, кроме пехотного оружия для ближнего боя или партизанской войны. Вместо жестких западных санкций, которые могли бы сдержать Россию, мы столкнулись с предсказаниями, что Киев падет в течение трех дней", – отметил министр.

Он подчеркнул, что в то время, когда украинцы готовились защищать свою страну, западные партнеры продолжали колебаться.

"Хотя у нас был доступ к тем же данным разведки, что и у наших партнеров, мы были уверены, что наша текущая подготовка сделает невозможным взятие Киева за три недели, не говоря уже о трех днях. Воинские части были передислоцированы, чтобы отразить атаки российской и белорусской армий. Были перемещены авиация и средства ПВО. Были собраны припасы, которые позволили бы Киеву пережить трехмесячную осаду. Излишне говорить, что такие резервы не были накоплены в один момент", – написал Резников.

Он также добавил, что вместо введения превентивных жестких санкций, которые могли бы сдержать Россию, страны Запада "предсказывали, что Киев падет в течение трех дней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 июня президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну. "Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди... Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ сказал, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он напомнил также, что Зеленский просил ввести превентивные санкции против РФ.

Комментируя заявление Байдена, Зеленский подчеркнул, что западные партнеры ограничились предупреждениями о полномасштабном вторжении России, не предприняв шагов и мер, которые могли не допустить этот конфликт. "Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены временные санкции, чтобы президента России задержали в превентивном порядке?" – отметил президент.

Теги: Россия, Украина, оружие, санкции, Алексей Резников, вторжение, война России против Украины
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