11 траншей, почти $4,6 млрд. В посольстве США подсчитали, какую военную помощь уже получила Украина

По информации посольства, сумма предоставленной США оборонной помощи сейчас составляет почти $4,6 млрд.

Отмечается, что США направили Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы, сотни бронированных многоцелевых машин, вертолеты, беспилотные воздушные системы, контрбатарейные, контрминометные и воздушные радары, беспилотные суда береговой охраны.

Кроме того, украинской армии предоставили:

"Каждый пакет помощи содержит то, что нужно украинцам для защиты своей страны", – заверили в американском посольстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Пентагоне сообщали 21 мая, что с начала работы администрации Байдена США выделили Украине около $4,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе около $3,8 млрд – с начала вторжения России 24 февраля. Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, говорил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. После этого США объявляли еще о двух пакетах помощи – на $100 млн и $700 млн.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.