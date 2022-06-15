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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 траншей, почти $4,6 млрд. В посольстве США подсчитали, какую военную помощь уже получила Украина

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В числе предоставленной Америкой помощи 108 гаубиц
В числе предоставленной Америкой помощи – 108 гаубиц
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ президент США Джо Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украине. В посольстве США рассказали, что именно вошло в эти пакеты.

По информации посольства, сумма предоставленной США оборонной помощи сейчас составляет почти $4,6 млрд. 

Отмечается, что США направили Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы, сотни бронированных многоцелевых машин, вертолеты, беспилотные воздушные системы, контрбатарейные, контрминометные и воздушные радары, беспилотные суда береговой охраны.

Кроме того, украинской армии предоставили:

  • 220 тыс. артиллерийских снарядов;
  • 50 млн патронов;
  • 108 гаубиц;
  • 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов;
  • 26,5 тыс. Javelin и других противотанковых систем;
  • 1,4 тыс. зенитных систем Stinger.

"Каждый пакет помощи содержит то, что нужно украинцам для защиты своей страны", – заверили в американском посольстве.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/394293166074446

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Пентагоне сообщали 21 мая, что с начала работы администрации Байдена США выделили Украине около $4,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе около $3,8 млрд – с начала вторжения России 24 февраля. Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, говорил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. После этого США объявляли еще о двух пакетах помощи – на $100 млн и $700 млн.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Теги: США, Джо Байден, вертолет, военная помощь, бронежилеты, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, Javelin, Stinger
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