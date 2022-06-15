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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Системы HIMARS скоро будут на поле боя, украинцы заканчивают тренировки – Пентагон

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Системы HIMARS скоро будут в Украине, обещают в Пентагоне
Системы HIMARS скоро будут в Украине, обещают в Пентагоне
Фото: EPA

Украинцы завершают тренинг по освоению дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, пишет 14 июня "Голос Америки" со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Каля.

"Мы ожидаем, что эти системы попадут на поле боя уже скоро", – цитирует слова представителя Пентагона корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter. Каль уточнил, что "украинцы завершают тренинг". 

По словам представителя Пентагона, тревога украинцев по поводу артиллерийского противостояния с РФ "чувствуется", так как Россия действительно обладает гораздо большим артиллерийским потенциалом.

Каль, которого цитирует корреспондент "Голоса Америки", подчеркнул, что цель США в этой войне – помочь Украине защититься и усилить позиции во время переговоров [с Россией], которыми "неизбежно" должно закончиться противостояние. Замминистра обороны США добавил, что Вашингтон не преследует цель смены режима в России.

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270. Их количество он не уточнил.

Министр обороны Украины Алексей Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.

В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.

Теги: США, Украина, Пентагон, Вашингтон, военная помощь, РСЗО, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины, Голос Америки, HIMARS
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