Системы HIMARS скоро будут на поле боя, украинцы заканчивают тренировки – Пентагон

Системы HIMARS скоро будут в Украине, обещают в Пентагоне Фото: EPA

"Мы ожидаем, что эти системы попадут на поле боя уже скоро", – цитирует слова представителя Пентагона корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter. Каль уточнил, что "украинцы завершают тренинг".

По словам представителя Пентагона, тревога украинцев по поводу артиллерийского противостояния с РФ "чувствуется", так как Россия действительно обладает гораздо большим артиллерийским потенциалом.

Каль, которого цитирует корреспондент "Голоса Америки", подчеркнул, что цель США в этой войне – помочь Украине защититься и усилить позиции во время переговоров [с Россией], которыми "неизбежно" должно закончиться противостояние. Замминистра обороны США добавил, что Вашингтон не преследует цель смены режима в России.