Системы HIMARS скоро будут на поле боя, украинцы заканчивают тренировки – Пентагон

"Мы ожидаем, что эти системы попадут на поле боя уже скоро", – цитирует слова представителя Пентагона корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter. Каль уточнил, что "украинцы завершают тренинг".
По словам представителя Пентагона, тревога украинцев по поводу артиллерийского противостояния с РФ "чувствуется", так как Россия действительно обладает гораздо большим артиллерийским потенциалом.
Каль, которого цитирует корреспондент "Голоса Америки", подчеркнул, что цель США в этой войне – помочь Украине защититься и усилить позиции во время переговоров [с Россией], которыми "неизбежно" должно закончиться противостояние. Замминистра обороны США добавил, что Вашингтон не преследует цель смены режима в России.
"It is true that the #Ukrainians have a need to be able to have more standoff from the #Russia|ns & thats where the #MLRS systems come in" per @DOD_Policy— Jeff Seldin (@jseldin) June 14, 2022
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.
6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270. Их количество он не уточнил.
Министр обороны Украины Алексей Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.
В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.