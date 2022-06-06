РСЗО не изменят быстро войну – ВВС

По словам эксперта по сухопутным боевым действиям доктора Джека Уотлинга, работающего в Королевском институте оборонных исследований, ракетные установки MLRS М270, которые должны быть отправлены Украине, – это "ценнейший актив британской армии".

Новые ракетные системы, присланные Великобританией, если и не позволят Украине соперничать в разрушительной силе с огневыми установками и ракетами России, но должны "дать возможность точно бить по ним ответным огнем и в конечном итоге измотать их [военных РФ]", считает британский журналист.

"У России есть подавляющая огневая мощь, которую она использует в бою. Но бессистемно", – отмечает Инвуд.

Журналист ВВС Джо Инвуд, отмечает, что битву за Донбасс вполне может решить артиллерия.

Что касается угрозы президента России Владимира Путина расширить список целей, если Запад отправит системы большей дальности, Уотлинг говорит, что это будет сделать "довольно сложно", потому что Москва и так уже бьет по важным для экономики Украины целям и ее военным позициям.

По его мнению, эти системы могут "выбить" российскую артиллерию с востока Украины. Однако Вооруженным силам Украины нужно время на обучение, а у Великобритании "не так много установок, которые она может отдать".

Контекст:

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 6 июня объявил о передаче Украине ракетных систем залпового огня MLRS M270. Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отмечает ВВС. Кроме того, по информации вещателя, Украина дала гарантии, что не будет использовать MLRS для нанесения ударов по территории РФ.

Вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1, сообщил сайт правительства Великобритании.