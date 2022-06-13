В Минобороны Украины рассказали, сколько реактивной артиллерии необходимо ВСУ для перехода в контрнаступление

Для контрнаступления Украине требуется на порядок больше РСЗО, чем предоставили западные партнеры Фото: EPA

Советник главы Минобороны сообщил, что Украина получила и использует на фронте 150 гаубиц калибра 155 мм, однако нуждается в большем числе дальнобойных артиллерийских систем.

"США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS... Сейчас Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", – сказал Сак.

Он констатировал, что "блицкриг" российских оккупантов под Северодонецком провалился из-за сопротивления украинских защитников. По словам советника министра обороны, ВСУ все еще контролируют завод "Азот", где прячется большое количество гражданских.

Сак отметил, что сейчас ситуация в городе тяжелая с гуманитарной точки зрения. Все разворачивается так, как это было в Мариуполе, но в разы динамичнее.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения", – подчеркнул Сак.