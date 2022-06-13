В Минобороны Украины рассказали, сколько реактивной артиллерии необходимо ВСУ для перехода в контрнаступление

Советник главы Минобороны сообщил, что Украина получила и использует на фронте 150 гаубиц калибра 155 мм, однако нуждается в большем числе дальнобойных артиллерийских систем.
"США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS... Сейчас Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", – сказал Сак.
Он констатировал, что "блицкриг" российских оккупантов под Северодонецком провалился из-за сопротивления украинских защитников. По словам советника министра обороны, ВСУ все еще контролируют завод "Азот", где прячется большое количество гражданских.
Сак отметил, что сейчас ситуация в городе тяжелая с гуманитарной точки зрения. Все разворачивается так, как это было в Мариуполе, но в разы динамичнее.
"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения", – подчеркнул Сак.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.
6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270. Их количество он не уточнил.
Министр обороны Украины Алексей Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 12 июня в ходе телефонного разговора сообщил председателю Объединенного комитета начальников штабов армии США Марку Милли, что украинским военным нужно больше артиллерии калибра 155 мм. По словам Залужного, РФ имеет 10-кратное огневое преимущество на севере Луганской области, в Северодонецке – семь ее БТГ, но ВСУ остановили противника. В то же время 13 июня Генштаб ВСУ в утренней сводке признал, что оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.