"Даже на костылях и одной ноге – вперед к победе". Кулеба рассказал, как травмировал ногу

Кулеба: Здесь могла быть история о вражеской ДРГ, но на самом деле я просто повредил ногу Фото: dmytro_kuleba / Instagram

"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ, но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь в первый раз с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют, – написал Кулеба. – Продолжаем активно работать и реализовать приоритеты Президента: тянуть тяжелое оружие, закручивать РФ санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге – вперед к победе".

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