ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Даже на костылях и одной ноге – вперед к победе". Кулеба рассказал, как травмировал ногу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Здесь могла быть история о вражеской ДРГ, но на самом деле я просто повредил ногу
Кулеба: Здесь могла быть история о вражеской ДРГ, но на самом деле я просто повредил ногу
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 июня опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в рабочем кабинете с загипсованной левой ногой. Рядом с его креслом стоят костыли.

"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ, но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь в первый раз с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют, – написал Кулеба. – Продолжаем активно работать и реализовать приоритеты Президента: тянуть тяжелое оружие, закручивать РФ санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге – вперед к победе".

Контекст:

Кулеба – украинский дипломат. С марта 2020 года является министром иностранных дел.

Вместе с женой Евгенией воспитывает двоих детей: сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

Теги: здоровье, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Украинский футболист Путин: Из-за одного больного человека менять себе фамилию – это нужно чтобы меня довели до конца
  Украинский футболист Путин: Из-за одного больного человека менять себе фамилию – это нужно чтобы меня довели до конца
  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине
  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (143054)
2
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (71312)
3
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (65695)
4
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (38492)
5
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (27588)
6
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (26009)
7
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (22139)
8
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа (19558)
 
 
 
 