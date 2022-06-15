Уходить из России не только морально правильно, но и выгодно для бизнеса – Кулеба

"Уходить из России не только морально правильно, но и выгодно для бизнеса. Исследование Йельской школы менеджмента доказывает, что компании, уходящие из России, щедро вознаграждаются рынком, а оставшиеся несут финансовые и репутационные риски", – написал министр.
Он призвал бизнес прекращать дела в РФ и "получать прибыль".
Pulling out of Russia is not only morally right, but also profitable for business. @YaleSOM research proves that companies leaving Russia are generously rewarded by markets while those remaining suffer financial and reputation risks. Pull out of Russia, feel good, make profits!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 14, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Россию покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Йельской школы менеджмента, РФ уже покинули почти 1000 компаний.
По информации Киевской школы экономики на 12 июня, из 2221 международных компаний, организаций и их брендов, работавших в РФ, свернули операции в стране 1089, приостановили деятельность и "выжидают" – 457, остаются на рынке 675.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.