Уходить из России не только морально правильно, но и выгодно для бизнеса – Кулеба

"Уходить из России не только морально правильно, но и выгодно для бизнеса. Исследование Йельской школы менеджмента доказывает, что компании, уходящие из России, щедро вознаграждаются рынком, а оставшиеся несут финансовые и репутационные риски", – написал министр.

Он призвал бизнес прекращать дела в РФ и "получать прибыль".

Pulling out of Russia is not only morally right, but also profitable for business. @YaleSOM research proves that companies leaving Russia are generously rewarded by markets while those remaining suffer financial and reputation risks. Pull out of Russia, feel good, make profits! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 14, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)