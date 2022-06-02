В Parimatch заявили, что бренд уходит из Беларуси, но бизнес будет не закрыт, а передан локальной команде

"Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью холдинга Parimatch. Холдинг, в свою очередь, больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем. Мы ожидаем, что несем существенный ущерб в результате этого решения. Мы находимся в стадии разрыва отношений с РБ и перехода с соблюдением всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников и клиентов. В течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут управляться новым владельцем", – сказано в сообщении.
В Parimatch не уточнили, сколько продлится этот переходный период.
Пресс-служба Белорусской федерации футбола сообщила 23 мая на своем официальном сайте, что Parimatch презентовал новый логотип кубка 21 мая на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
Агенство "РБК-Украина" писало, что Parimatch не прекратила работу и в России, но там она сменила собственника и поменяла название.
Политолог Юрий Романенко называл букмекерскую компанию в числе украинских предприятий, которые продолжают работать в России и Беларуси.
Народный депутат Людмила Буймистер заявляла, что работающий в этих странах бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.