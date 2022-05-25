Торговая марка "Пари-матч" не аннулирована в России – СМИ

Компания недавно заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован, пишет "РБК-Украина" Фото: yandex.ru

"Как известно, компания недавно заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован", – подчеркивают авторы материала.

Скриншот: rbc.ua

"РБК-Украина" обратило внимание, что на профильном сайте legalbet.ru есть информация о ребрендинге компании.

"Российский Parimatch провел ребрендинг. Компания продолжает работать под именем Paribet. Изменились только цвета. Ставки, депозиты, вывод средств – все работает", – говорится в сообщении российского портала.

Агентство отметило, что букмекер продолжает открыто работать в Беларуси.

"Компания принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, имеет отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве", – перечислили журналисты.