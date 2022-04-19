Компания Henkel, производящая Persil, Schwarzkopf и клей "Момент", объявила об уходе из России

Процесс выхода с российского рынка сейчас готовится. При этом в компании пообещали, что все 2500 сотрудников в России будут до окончания процесса получать зарплату.
"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", – сказал генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.
Он добавил, что компания оказывает поддержку своим сотрудникам и людям в Украине и соседних странах, предлагая им финансовую помощь, а также продукты питания".
Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Компания владеет брендами "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 750 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.