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Компания Henkel, производящая Persil, Schwarzkopf и клей "Момент", объявила об уходе из России

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Henkel владеет брендами "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan
Henkel владеет брендами "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan
Фото: EPA

Немецкая компания Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

Процесс выхода с российского рынка сейчас готовится. При этом в компании пообещали, что все 2500 сотрудников в России будут до окончания процесса получать зарплату. 

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", – сказал генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

Он добавил, что компания оказывает поддержку своим сотрудникам и людям в Украине и соседних странах, предлагая им финансовую помощь, а также продукты питания".

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Компания владеет брендами "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 750 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, бизнес, война России против Украины, рынок
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