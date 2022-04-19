Компания Henkel, производящая Persil, Schwarzkopf и клей "Момент", объявила об уходе из России

Процесс выхода с российского рынка сейчас готовится. При этом в компании пообещали, что все 2500 сотрудников в России будут до окончания процесса получать зарплату.

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", – сказал генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

Он добавил, что компания оказывает поддержку своим сотрудникам и людям в Украине и соседних странах, предлагая им финансовую помощь, а также продукты питания".

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Компания владеет брендами "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan.

Война России против Украины. Главное (обновляется)