Parimatch продолжает работать в Беларуси и обновила логотип своего кубка – СМИ

"РБК-Украина" писало, что украинская букмекерская компания Parimatch не прекратила работу и в России Фото: betonmobile.by

Пресс-служба Белорусской федерации футбола сообщила 23 мая на своем официальном сайте, что Parimatch презентовал новый логотип кубка 21 мая на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. Новый логотип был показан на светодиодных табло и LED-панелях с объявлением ведущего в сопровождении светового шоу аккурат после финальной игры предыдущего кубкового сезона".

В федерации добавили, что линии логотипа повторяют кубок БССР, который вручался в советской республике и потом в Беларуси с 1976-го по 2003 год.

"РБК-Украина" писало, что украинская букмекерская компания Parimatch не прекратила работу и в России, но там она сменила собственника и поменяла название.

Политолог Юрий Романенко называл букмекерскую компанию Parimatch в числе украинских предприятий, которые продолжают работать в России и Беларуси.

Народный депутат Людмила Буймистер заявляла, что работающий в этих странах бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)