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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Parimatch продолжает работать в Беларуси и обновила логотип своего кубка – СМИ

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"РБК-Украина" писало, что украинская букмекерская компания Parimatch не прекратила работу и в России
"РБК-Украина" писало, что украинская букмекерская компания Parimatch не прекратила работу и в России
Фото: betonmobile.by

Букмекерская компания Parimatch, несмотря на участие Беларуси в российской полномасштабной войне против Украины, продолжает работать в Беларуси и в конце мая представила свой обновленный логотип футбольного кубка. На это обратило внимание агентство "РБК-Украина".

Пресс-служба Белорусской федерации футбола сообщила 23 мая на своем официальном сайте, что Parimatch презентовал новый логотип кубка 21 мая на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. Новый логотип был показан на светодиодных табло и LED-панелях с объявлением ведущего в сопровождении светового шоу аккурат после финальной игры предыдущего кубкового сезона".

В федерации добавили, что линии логотипа повторяют кубок БССР, который вручался в советской республике и потом в Беларуси с 1976-го по 2003 год.

"РБК-Украина" писало, что украинская букмекерская компания Parimatch не прекратила работу и в России, но там она сменила собственника и поменяла название.

Политолог Юрий Романенко называл букмекерскую компанию Parimatch в числе украинских предприятий, которые продолжают работать в России и Беларуси.

Народный депутат Людмила Буймистер заявляла, что работающий в этих странах бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, оккупационные войска заходили в том числе с территории Беларуси. В начале апреля захватчиков вытеснили из северных областей Украины, они ушли в том числе в Беларусь, откуда были переброшены в Россию и дальше на украинскую территорию для дальнейших боевых действий.

26 мая на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" новое оперативное командование вооруженных сил Беларуси на юге страны, рядом с Украиной.

31 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларуси с баз хранения снимают танки и БМП, их могут передать российским оккупантам.

Теги: Беларусь, война России против Украины, букмекеры
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