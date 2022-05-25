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ДЕНЬГИ

Украинский бизнес в РФ и Беларуси накануне войны зарабатывал в основном на онлайн-услугах и производстве водки – СМИ

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9 апреля Украина ввела полное торговое эмбарго в отношении России
9 апреля Украина ввела полное торговое эмбарго в отношении России
Фото: depositphotos.com

Ряд украинских компаний "мимикрируют", чтобы сохранить бизнес на территории России, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, пишет "РКБ-Украина" в статье "Деньги на крови. Какое наказание ждет бизнес за сотрудничество с врагом", опубликованной 24 мая.

"В этом были замечены отдельные производители алкоголя, компьютерная академии "Шаг", бельевой бренд Jasmine Lingerie и другие. Одним из громких стал также скандал вокруг букмекерской компании Parimatch, которая продолжает работать в Беларуси и даже "под прикрытием" в России", – отмечает автор публикации Артем Горовенко.

Он напомнил, что 9 апреля Украина ввела полное торговое эмбарго в отношении России, а в прошлом году объем экспорта из Украины в Россию составил в $4 млрд. Официально основу этой суммы составили поставки глинозема с николаевского "Русала" ($626 млн); металлопродукции на общую сумму $791 млн; упаковки из пластмассы ($61 млн), керамической плитки на $46 млн и насосов для жидкостей на $77 млн, – сказано в статье. – В остальном, вопреки стереотипам, украинский бизнес на российском и белорусском рынках накануне войны зарабатывал не столько на тяжмаше и сырье, сколько на предоставлении современных онлайн-услуг и производстве водки".

Журналист пишет, что после 24 февраля в России и в Беларуси прекратили работать многие популярные онлайн-сервисы, которые воспринимались как международные, а на самом деле были украинскими стартапами.

"Это поисковики работы и фриланс-биржи Jooble, Djinni, Freelancehunt; маркетплейс Tiu.ru (ежемесячное посещение – 20 млн пользователей); онлайн-кинотеатр Megogo и многие другие. В то же время известную украинскую компьютерную академию "Шаг" заподозрили в попытке продолжить вести бизнес в России, где она имеет большую сеть", – утверждает он.

Среди компаний, которые могут продолжать сотрудничество с Россией или Беларусью, он также называет ряд владельцев водочных брендов, производителей продуктов питания и белья. Горовенко считает, что социальный запрос на наказание бизнеса, который в условиях войны сотрудничает с врагом, породил скандал с букмекерской компанией Parimatch.

"Она как ни в чем ни бывало работает в Белоруси, что подтверждают баннеры компании в Минске, а также новости о жребии третьего раунда "Parimatch – Кубок Беларуси", анонсированные на 18 мая. Букмекер принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, имеет отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В России Parimatch формально отозвал франшизу на использование своего бренда, которым владеет ООО "Бетринг". Но при этом продолжила работу под новым брендом Paribet. Все сервисы, в числе которых заключение пари, и суммы на счетах сохранены на новой платформе, где пользователи снова могут делать ставки с 30 марта", – написал автор статьи.

Он подчеркнул, что игроки могут восстановить свою старую учетную запись, а Paribet сохранил все спонсорские контракты.

Теги: Россия, Беларусь, эмбарго, война России против Украины, букмекеры
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