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Казахстан заявил, что готов помочь компаниям из ЕС продавать товары в Россию

В Казахстане уверяют, что не собираются помогать обходить санкции против РФ
В Казахстане уверяют, что не собираются помогать обходить санкции против РФ
Фото: depositphotos.com

Казахстан предложил помощь европейским компаниям, желающим продолжать продавать товары в Россию без негативных последствий. Об этом 30 марта заявил первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Politico.

Сулейманов сказал, что европейские компании уходят из России "либо из-за санкций, либо из-за давления общественности, акционеров и этических соображений".

"Они хотят быть где-то по соседству, и мы хотели бы быть этим соседом. Торговля есть торговля, и эти компании хотели бы разделить российский потребительский рынок", – подчеркнул он.

Замглавы АП Казахстана рассказал, что встречался в Брюсселе с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и Европейская комиссия в целом поддерживает такое решение.

При этом Сулейменов подчеркнул в комментарии Euractiv, что речь не идет о том, чтобы помочь обойти международные санкции. Он также отметил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает Крым российским и будет придерживаться решений ООН в этих вопросах.

Контекст:

С начала полномасштабной войны РФ против Украины западные компании стали массово покидать российский рынок. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, с начала вторжения из РФ ушли более 500 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Казахстан, товарооборот, Европейский союз, торговля
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