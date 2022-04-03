Казахстан заявил, что готов помочь компаниям из ЕС продавать товары в Россию

В Казахстане уверяют, что не собираются помогать обходить санкции против РФ Фото: depositphotos.com

Сулейманов сказал, что европейские компании уходят из России "либо из-за санкций, либо из-за давления общественности, акционеров и этических соображений".

"Они хотят быть где-то по соседству, и мы хотели бы быть этим соседом. Торговля есть торговля, и эти компании хотели бы разделить российский потребительский рынок", – подчеркнул он.

Замглавы АП Казахстана рассказал, что встречался в Брюсселе с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и Европейская комиссия в целом поддерживает такое решение.

При этом Сулейменов подчеркнул в комментарии Euractiv, что речь не идет о том, чтобы помочь обойти международные санкции. Он также отметил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает Крым российским и будет придерживаться решений ООН в этих вопросах.