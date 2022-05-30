Parimatch продолжает работать в РФ с новым собственником и под другим брендом – СМИ

По информации "РБК-Украина", генеральным директором и конечным бенефициарным собственником бизнеса в РФ теперь является гражданка России Фото: dou.ua

"Как известно, ранее в России Parimatch работала через компанию ООО "Бетринг", которая в марте текущего года заявила о смене бренда на Paribet. Чуть позже – в апреле – этот новый бренд перешел под другое юридическое лицо, а уже 26 апреля 2022 года произошла смена собственника этой компании. Новым номинальным владельцем Paribet (ранее – Parimatch) стало созданное всего за 11 дней до этого АО "Трипл Ви". Согласно регистрационным данным, АО "Трипл Ви" было учреждено 15 апреля 2022 года и зарегистрировано в Москве", – отмечают журналисты.

По их информации, генеральным директором и конечным бенефициарным собственником АО "Трипл Ви", а соответственно Paribet, теперь является гражданка России Далецкая Вероника Юрьевна.

"Никаких данных о ее профессиональной деятельности в открытых источниках найти не удалось. Также нет информации и о том, чтобы Далецкая ранее управляла или владела каким-либо существенным бизнесом. Кроме того, компания сохранила все спонсорские контракты (например, с чеченским ФК "Ахмат") и прежних амбассадоров (Андрей Тихонов). Помимо этого, мобильное приложение Paribet, согласно истории обновлений AppStore, является "правопреемником" приложения Parimatch – во время одного из обновлений приложения бренд Parimatch просто сменился на Paribet", – подчеркивают авторы материала.

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