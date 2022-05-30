Parimatch продолжает работать в РФ с новым собственником и под другим брендом – СМИ

"Как известно, ранее в России Parimatch работала через компанию ООО "Бетринг", которая в марте текущего года заявила о смене бренда на Paribet. Чуть позже – в апреле – этот новый бренд перешел под другое юридическое лицо, а уже 26 апреля 2022 года произошла смена собственника этой компании. Новым номинальным владельцем Paribet (ранее – Parimatch) стало созданное всего за 11 дней до этого АО "Трипл Ви". Согласно регистрационным данным, АО "Трипл Ви" было учреждено 15 апреля 2022 года и зарегистрировано в Москве", – отмечают журналисты.
По их информации, генеральным директором и конечным бенефициарным собственником АО "Трипл Ви", а соответственно Paribet, теперь является гражданка России Далецкая Вероника Юрьевна.
"Никаких данных о ее профессиональной деятельности в открытых источниках найти не удалось. Также нет информации и о том, чтобы Далецкая ранее управляла или владела каким-либо существенным бизнесом. Кроме того, компания сохранила все спонсорские контракты (например, с чеченским ФК "Ахмат") и прежних амбассадоров (Андрей Тихонов). Помимо этого, мобильное приложение Paribet, согласно истории обновлений AppStore, является "правопреемником" приложения Parimatch – во время одного из обновлений приложения бренд Parimatch просто сменился на Paribet", – подчеркивают авторы материала.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Политолог Юрий Романенко называл букмекерскую компанию Parimatch в числе украинских предприятий, которые продолжают работать в России и Беларуси.
Народный депутат Людмила Буймистер заявляла, что работающий в этих странах бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Многие западные компании решили прекратить или приостановить работу в РФ из-за войны. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули почти 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.