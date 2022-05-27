Крупный международный бизнес готов сейчас инвестировать в Украину, несмотря на риски – Кулеба

"Очень крутая вещь – тема, которая была сквозной на этом Давосе, это восстановление Украины. И очень хорошо всем, и международным лидерам, и мировым бизнесам "заходит" инициатива президента [Владимира] Зеленского про то, чтоб создавать патронат страны или иностранной компании над украинским регионом, или городом, или объектом инфраструктуры для его восстановления", – сказал Кулеба.
Он говорил в течение форума с представителями Швейцарии, Лихтенштейна и еще более чем десятка стран, и увидел "реальное желание помочь".
"Также я говорил с большим международным бизнесом, и очень интересная позиция у них. Они говорят: "Мы прекрасно понимаем, что инвестиция в Украину, расширение бизнеса в Украине сейчас – это чрезвычайно рискованно. Но мы считаем, что именно сейчас надо готовить инвестиции и инвестировать в Украину. Именно сейчас. Чтобы поддержать вас. Чтобы вы знали, что мы с вами, что с вами рядом стоят не только государства, но и бизнес", – пересказал Кулеба.
По его оценке, "это очень круто".
"Вы знаете, что такое бизнес, как тщательно и осторожно бизнес обращается с деньгами, и когда ты слышишь такое от CEO большой международной компании, и не от одного, а от нескольких, когда ты слышишь президента Европейской комиссии [Урсулу фон дер Ляйен], которая призывает бизнесменов инвестировать в Украину, поддерживать Украину, это очень впечатляет, это очень круто", – поделился Кулеба.
Он также отметил, что перед МИД стоит задача помочь украинскому бизнесу, поэтому ведомство перезапустило платформу Nazovni – систему помощи в выходе украинских экспортеров на новые рынки.
"Сейчас экспорт становится чрезвычайно важным, внутренний рынок у нас, скажем откровенно, не в лучшем состоянии, поэтому мы в МИД должны помогать украинскому бизнесу зарабатывать деньги на внешних рынках и мы будем это делать", – обещал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский в марте анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.
"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.
В рамках этого проекта, в частности, Дания возглавит процесс восстановления Николаева. Взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области согласилась Великобритания. Команда Microsoft будет "куратором" цифровой индустрии. Турция, по информации региональных властей, "проявила интерес" к восстановлению после войны Харькова и Харьковской области, а Финляндия обещала помощь в восстановлении и реформировании сектора образования.