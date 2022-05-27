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ДЕНЬГИ

Крупный международный бизнес готов сейчас инвестировать в Украину, несмотря на риски – Кулеба

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Кулеба: Тема, которая была сквозной на этом Давосе, это восстановление Украины
Кулеба: Тема, которая была сквозной на этом Давосе, – это восстановление Украины
Фото: EPA

Большие международные компании хотят поддержать Украину, несмотря на то, что инвестиции в воюющую страну чрезвычайно рискованны. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире в Facebook по итогам Международного экономического форума в Давосе.

"Очень крутая вещь – тема, которая была сквозной на этом Давосе, это восстановление Украины. И очень хорошо всем, и международным лидерам, и мировым бизнесам "заходит" инициатива президента [Владимира] Зеленского про то, чтоб создавать патронат страны или иностранной компании над украинским регионом, или городом, или объектом инфраструктуры для его восстановления", – сказал Кулеба.

Он говорил в течение форума с представителями Швейцарии, Лихтенштейна и еще более чем десятка стран, и увидел "реальное желание помочь".

"Также я говорил с большим международным бизнесом, и очень интересная позиция у них. Они говорят: "Мы прекрасно понимаем, что инвестиция в Украину, расширение бизнеса в Украине сейчас – это чрезвычайно рискованно. Но мы считаем, что именно сейчас надо готовить инвестиции и инвестировать в Украину. Именно сейчас. Чтобы поддержать вас. Чтобы вы знали, что мы с вами, что с вами рядом стоят не только государства, но и бизнес", – пересказал Кулеба.

По его оценке, "это очень круто".

"Вы знаете, что такое бизнес, как тщательно и осторожно бизнес обращается с деньгами, и когда ты слышишь такое от CEO большой международной компании, и не от одного, а от нескольких, когда ты слышишь президента Европейской комиссии [Урсулу фон дер Ляйен], которая призывает бизнесменов инвестировать в Украину, поддерживать Украину, это очень впечатляет, это очень круто", – поделился Кулеба. 

Он также отметил, что перед МИД стоит задача помочь украинскому бизнесу, поэтому ведомство перезапустило платформу Nazovni – систему помощи в выходе украинских экспортеров на новые рынки.

"Сейчас экспорт становится чрезвычайно важным, внутренний рынок у нас, скажем откровенно, не в лучшем состоянии, поэтому мы в МИД должны помогать украинскому бизнесу зарабатывать деньги на внешних рынках и мы будем это делать", – обещал Кулеба. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в марте анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.

В рамках этого проекта, в частности, Дания возглавит процесс восстановления Николаева. Взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области согласилась Великобритания. Команда Microsoft будет "куратором" цифровой индустрии. Турция, по информации региональных властей, "проявила интерес" к восстановлению после войны Харькова и Харьковской области, а Финляндия обещала помощь в восстановлении и реформировании сектора образования

Теги: Всемирный экономический форум, инвестиции, Давос, бизнес, экспорт, Дмитрий Кулеба, деньги, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, инфраструктура, рынки
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