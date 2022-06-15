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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет оборонной помощи для Украины на $1 млрд

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В Пентагоне отметили, что США выделили Украине 12-й пакет оборонной помощи с августа 2021 года
В Пентагоне отметили, что США выделили Украине 12-й пакет оборонной помощи с августа 2021 года
Фото: depositphotos.com

Заместитель помощника министра обороны США Тодд Брессейл рассказал, что будет содержать очередной пакет военной помощи США для Украины на $1 млрд. Его заявление опубликовала 15 июня пресс-служба Пентагона.

Он отметил, что помощь включает санкционированную президентом США Джо Байденом помощь в области безопасности на сумму до $350 млн, а также $650 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Это 12-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает: 

  • 18 гаубиц калибра 155 мм;
  • 36 тыс. снарядов калибра 155 мм;
  • 18 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем;
  • четыре тактические машины для эвакуации оборудования;
  • запчасти и другое оборудование.

Брессейл отметил, что в рамках USAI министерство обороны США предоставит Украине приоритетные возможности для защиты от российской агрессии в краткосрочной перспективе. Они включают: 

  • две системы береговой обороны Harpoon;
  • тысячи средств защищенной радиосвязи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики;
  • финансирование обучения, технического обслуживания, поддержки, транспорта и административных расходов.

"В отличие от президентского сокращения, USAI является органом, в соответствии с которым США закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование из запасов министерства обороны США. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О новом пакете помощи для Украины президент США Джо Байден объявил после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 15 июня. Также США выделят $225 млн на гуманитарную помощь.

Контекст:

В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, оружие, Джо Байден, Пентагон, вооружение, военная помощь, война России против Украины
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