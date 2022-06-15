В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет оборонной помощи для Украины на $1 млрд

В Пентагоне отметили, что США выделили Украине 12-й пакет оборонной помощи с августа 2021 года Фото: depositphotos.com

Он отметил, что помощь включает санкционированную президентом США Джо Байденом помощь в области безопасности на сумму до $350 млн, а также $650 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Это 12-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает:

18 гаубиц калибра 155 мм;

36 тыс. снарядов калибра 155 мм;

18 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем;

четыре тактические машины для эвакуации оборудования;

запчасти и другое оборудование.

Брессейл отметил, что в рамках USAI министерство обороны США предоставит Украине приоритетные возможности для защиты от российской агрессии в краткосрочной перспективе. Они включают:

две системы береговой обороны Harpoon;

тысячи средств защищенной радиосвязи ;

; тысячи приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики;

финансирование обучения, технического обслуживания, поддержки, транспорта и административных расходов.

"В отличие от президентского сокращения, USAI является органом, в соответствии с которым США закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование из запасов министерства обороны США. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – сказал он.

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О новом пакете помощи для Украины президент США Джо Байден объявил после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 15 июня. Также США выделят $225 млн на гуманитарную помощь.