В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет оборонной помощи для Украины на $1 млрд

Он отметил, что помощь включает санкционированную президентом США Джо Байденом помощь в области безопасности на сумму до $350 млн, а также $650 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Это 12-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает:
Брессейл отметил, что в рамках USAI министерство обороны США предоставит Украине приоритетные возможности для защиты от российской агрессии в краткосрочной перспективе. Они включают:
"В отличие от президентского сокращения, USAI является органом, в соответствии с которым США закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование из запасов министерства обороны США. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – сказал он.
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О новом пакете помощи для Украины президент США Джо Байден объявил после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 15 июня. Также США выделят $225 млн на гуманитарную помощь.
В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.