Гордон: Путин потерпит грандиозное геополитическое поражение в Украине

Гордон о Путине: Он считал, что возьмет Украину за три дня. Все было рассчитано на блицкриг Фото: gordondmytro / Instagram

"Путин считал, что возьмет Украину... Всю Украину, я подчеркиваю, потому что ему не нужны какие-то части, ему нужна вся Украина. Он считал, что возьмет ее за три дня. Все было рассчитано на блицкриг. На быстрое решение украинского вопроса", – отметил он.

Говоря об "украинском вопросе", Гордон сравнил Путина с Гитлером, который решал "еврейский вопрос".

"Для него было неожиданностью такое массовое сопротивление героической украинской армии и героического украинского народа. Он и представить не мог, что Украина будет так мужественно сопротивляться. Что стрелять будут из окон, из полей, из лесов. Что люди возьмут в руки оружие. Что люди будут защищать себя, свою свободу, свои ценности европейские", – добавил журналист.

По его слова, Путин очень сильно просчитался.

"Я думаю, что просчитались прежде всего его помощники – люди, которые отвечали за военное направление, за идеологическое. Они и Путин особенно не понимают Украину, вообще не понимают. Украина – это ахиллесова пята Путина. Он никогда ее не понимал, не понимает до сих пор и не поймет никогда. Поэтому он потерпит здесь поражение. Он уже потерпел поражение. Но он потерпит грандиозное геополитическое поражение, потому что он споткнулся о свое непонимание, о свою глупость, о глупость и коррупционность тех, кто ему докладывал о непобедимости российской армии", – подытожил Гордон.

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