Путин: ЕС окончательно утратил политический суверенитет

"Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению, а реальные интересы европейцев и национального бизнеса не ставятся ни во что", – сказал он.

По его мнению, инфляция и рост цен на энергоносители в ЕС приведут к всплеску радикализма, а в перспективе – "к смене элит".

Путин считает, что попытки "ударить по российской экономике санкциями" потерпели неудачу, а банковская система стабилизировалась. В свою очередь ЕС может потерять более $400 млрд из-за санкций против России, продолжил он.

Что касается США, по его мнению, они "будто не замечают, что в мире есть другие сильные центры".

"Когда они выиграли холодную войну, США объявили себя представителями Бога на земле, людьми, у которых нет никаких обязанностей, – только интересы", – сказал он.

"Они объявили эти интересы священными. Теперь это одностороннее движение, которое делает мир нестабильным", – отметил российский президент.

Выступление Путина было запланировано на 14.00 по московскому времени, но задержалось почти на два часа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что это произошло из-за DDoS-атаки на сервер форума.