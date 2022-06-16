Больше оружия, санкций и поддержки. Зеленский рассказал, о чем говорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

Запись общения Зеленского и четырех лидеров со СМИ обнародовали в Telegram Офиса президента Украины.
"Визит четырех лидеров в Киев, наши переговоры доказали еще раз, что наша главная сила и наиболее эффективное оружие – это объединение, от которого зависит все остальное, – сказал Зеленский. – Украинцы сегодня – на передовой в борьбе с российскими ударами. Но не одни. Это подтверждается именно таким форматом нашей сегодняшней встречи. Мы говорили, вполне понимая друг друга, о продолжении и усилении обороны Украины".
По его словам, на сегодняшней встрече были согласованы шаги, касающиеся оборонной помощи Украине.
"Мы говорили о скоординированности наших подходов экономической поддержки наших граждан и государства, о послевоенном восстановлении, проанализировали наши совместные возможности для противодействия продовольственному кризису, который спровоцировала РФ. Мы должны сделать все, чтобы не допустить реализации российского замысла с голодом и политическим хаосом в странах Африки и Азии, которые остались без поставок продовольствия из Украины", – добавил президент Украины.
Также обсуждалось дальнейшее санкционное давление на Россию, как сказал Зеленский, обсуждение было "достаточно предметным".
"Конечно, уделили существенное внимание будущему Европы, евроинтеграции нашего государства", – добавил президент. Также он рассказал партнерам о ситуации на фронте и ежедневных ракетных ударах России по Украине.
"Учитывая все это, я очертил наши первоочередные потребности в обороне. Мы ценим уже предоставленную поддержку и ожидаем новых поставок – прежде всего тяжелого вооружения, современной реактивной артиллерии, систем противоракетной обороны. Каждая партия таких поставок – это спасенные украинцы, и каждый день задержки или отсрочки решения – возможность российских военных убивать украинцев или разрушать наши города. Существует прямая зависимость: чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее мы можем освобождать наших людей и нашу землю. Украинский народ – абсолютное его большинство – ждет освобождения нашей территории", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шольц, Макрон и Драги вместе прибыли в Киев утром 16 июня, через несколько часов в страну прибыл президент Румынии. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским.
Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.