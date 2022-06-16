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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больше оружия, санкций и поддержки. Зеленский рассказал, о чем говорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

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Зеленский: Украинцы сегодня на передовой в борьбе с российскими ударами. Но не одни
Зеленский: Украинцы сегодня – на передовой в борьбе с российскими ударами. Но не одни
Фото: ЕРА

16 июня на пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Запись общения Зеленского и четырех лидеров со СМИ обнародовали в Telegram Офиса президента Украины. 

"Визит четырех лидеров в Киев, наши переговоры доказали еще раз, что наша главная сила и наиболее эффективное оружие – это объединение, от которого зависит все остальное, – сказал Зеленский. – Украинцы сегодня – на передовой в борьбе с российскими ударами. Но не одни. Это подтверждается именно таким форматом нашей сегодняшней встречи. Мы говорили, вполне понимая друг друга, о продолжении и усилении обороны Украины".

По его словам, на сегодняшней встрече были согласованы шаги, касающиеся оборонной помощи Украине.  

"Мы говорили о скоординированности наших подходов экономической поддержки наших граждан и государства, о послевоенном восстановлении, проанализировали наши совместные возможности для противодействия продовольственному кризису, который спровоцировала РФ. Мы должны сделать все, чтобы не допустить реализации российского замысла с голодом и политическим хаосом в странах Африки и Азии, которые остались без поставок продовольствия из Украины", – добавил президент Украины.

Также обсуждалось дальнейшее санкционное давление на Россию, как сказал Зеленский, обсуждение было "достаточно предметным". 

"Конечно, уделили существенное внимание будущему Европы, евроинтеграции нашего государства", – добавил президент. Также он рассказал партнерам о ситуации на фронте и ежедневных ракетных ударах России по Украине. 

"Учитывая все это, я очертил наши первоочередные потребности в обороне. Мы ценим уже предоставленную поддержку и ожидаем новых поставок – прежде всего тяжелого вооружения, современной реактивной артиллерии, систем противоракетной обороны. Каждая партия таких поставок – это спасенные украинцы, и каждый день задержки или отсрочки решения – возможность российских военных убивать украинцев или разрушать наши города. Существует прямая зависимость: чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее мы можем освобождать наших людей и нашу землю. Украинский народ – абсолютное его большинство – ждет освобождения нашей территории", – добавил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шольц, Макрон и Драги вместе прибыли в Киев утром 16 июня, через несколько часов в страну прибыл президент Румынии. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским

Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Германия, Румыния, оружие, Италия, санкции, военная помощь, Ирпень, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, война России против Украины, ракеты, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц
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