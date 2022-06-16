Франция, Германия, Италия и Румыния за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины – Макрон

Макрон и Шольц в Киеве заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Евросоюз Фото: EPA

"Мы все четверо поддерживаем статус непосредственного кандидата в члены", – сказал Макрон.

Он добавил, что этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове".

"Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Европейском совете", – отметил Макрон.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил общую позицию четырех стран.

"В Евросовете я буду выступать за единую позицию по этому вопросу, за позитивное решение по статусу", – заявил он.

"Сегодня самый важный посыл нашего визита в том, что Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском союзе", – приводит BFM TV слова премьер-министра Италии Марио Драги.

Итальянский лидер добавил, что на пути в ЕС от Украины потребуются серьезные реформы и приверженность европейским ценностям – свободе и независимости. По его словам, встав на этот путь, нельзя ни тормозить, ни отступать.

"Этот проект является для нас наиболее существенным, и мы сделаем все возможное, чтобы приблизить его реализацию", – высказался Драги о европейских перспективах Украины.