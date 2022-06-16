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ПОЛИТИКА

Франция, Германия, Италия и Румыния за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины – Макрон

Макрон и Шольц в Киеве заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Евросоюз
Макрон и Шольц в Киеве заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Евросоюз
Фото: EPA

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским а Киеве 16 июня главы Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины, сообщает французский телеканал BFM TV, цитируя президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы все четверо поддерживаем статус непосредственного кандидата в члены", – сказал Макрон. 

Он добавил, что этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове".

"Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Европейском совете", – отметил Макрон.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил общую позицию четырех стран.

"В Евросовете я буду выступать за единую позицию по этому вопросу, за позитивное решение по статусу", – заявил он.

"Сегодня самый важный посыл нашего визита в том, что Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском союзе", – приводит BFM TV слова премьер-министра Италии Марио Драги.

Итальянский лидер добавил, что на пути в ЕС от Украины потребуются серьезные реформы и приверженность европейским ценностям – свободе и независимости. По его словам, встав на этот путь, нельзя ни тормозить, ни отступать.

"Этот проект является для нас наиболее существенным, и мы сделаем все возможное, чтобы приблизить его реализацию", – высказался Драги о европейских перспективах Украины.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. 

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. 

Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. 

Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

Теги: Киев, Украина, Совет Европы, Европейский совет, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, война России против Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон, визит, Марио Драги, ЕС, Олаф Шольц
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