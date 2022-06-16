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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От "визита трех" не стоит ждать ярких заявлений, несмотря на "историческую встречу" – Верещук

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Канцлер Германии Олаф Шольц (на фото), президент Франции и премьер-министр Италии утром 16 июня приехали в Киев
Канцлер Германии Олаф Шольц (на фото), президент Франции и премьер-министр Италии утром 16 июня приехали в Киев
Фото: ЕРА

Визит в Украину в разгар войны президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги – это хороший сигнал единства европейских государств, но важных месседжей он может и не принести. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, общаясь с журналистами на Киевском вокзале после приезда европейских лидеров, сообщает CNN.

"Я не уверена, что после встречи будут какие-то яркие заявления, но независимо от того, чем она закончится, это будет историческая встреча, которая проложит путь либо к более сильной Европе, либо к более сильной Украине", – сказала она.

То, что три европейских лидера прибыли в Украину прямо в разгар тотальной войны, – это "отличный сигнал", который, по ее мнению, укрепляет Украину и Европу. Верещук считает, что есть "два важных вопроса", которые нужно задать лидерам.

"Как положить конец войне? И как перевернуть новую страницу для Украины и открыть ей путь в ЕС?"  – озвучила их вице-премьер. 

17 июня  Европейская комиссия объявит решение по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на членство в ЕС. Затем 27 государств – членов ЕС должны решить, согласны они с мнением комиссии.

Хотя большинство европейских стран твердо поддерживают Украину и в той или иной степени помогают стране в военных действиях, неизвестно, будут ли они единодушны в поддержке ее заявки на членство в ЕС, отмечает CNN.

Контекст:

Драги, Макрон и Шольц прибыли в Киев утром 16 июня.

В рамках визита они намерены посетить Ирпень Киевской области. Об этом Макрон сообщил в комментарии BFMTV после прибытия в Киев 16 июня. "Мы собираемся встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства", – сказал президент Франции.

Теги: война, Европейская комиссия, военная помощь, Ирина Верещук, война России против Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц
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