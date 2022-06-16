От "визита трех" не стоит ждать ярких заявлений, несмотря на "историческую встречу" – Верещук

"Я не уверена, что после встречи будут какие-то яркие заявления, но независимо от того, чем она закончится, это будет историческая встреча, которая проложит путь либо к более сильной Европе, либо к более сильной Украине", – сказала она.

То, что три европейских лидера прибыли в Украину прямо в разгар тотальной войны, – это "отличный сигнал", который, по ее мнению, укрепляет Украину и Европу. Верещук считает, что есть "два важных вопроса", которые нужно задать лидерам.

"Как положить конец войне? И как перевернуть новую страницу для Украины и открыть ей путь в ЕС?" – озвучила их вице-премьер.

17 июня Европейская комиссия объявит решение по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на членство в ЕС. Затем 27 государств – членов ЕС должны решить, согласны они с мнением комиссии.

Хотя большинство европейских стран твердо поддерживают Украину и в той или иной степени помогают стране в военных действиях, неизвестно, будут ли они единодушны в поддержке ее заявки на членство в ЕС, отмечает CNN.