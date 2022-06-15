Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев 16 июня – перед ключевым решением о статусе кандидата в члены ЕС для Украины – СМИ

Драги, Макрон и Щольц (на фото) приедут в Киев обсудить заявку Украины на вступление в ЕС, отметила Financial Times Фото: EPA

Об этом 15 июня написала Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и официальных лиц в европейских столицах.

Отмечается, что политики приедут в Украину, чтобы продемонстрировать ей поддержку в войне против РФ, а также обсудить заявку страны на вступление в Евросоюз.

СМИ уже писали о поездке трех политиков в Киев, но официально она не была подтверждена.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Европейские дипломаты считают, что визит Шольца, Макрона и Драги в Украину необходим для сбора достаточной поддержки для варианта предоставления статуса кандидата в члены ЕС уже сейчас, а список реформ, которые необходимо воплотить, будет предоставлен на более позднем этапе.