Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев 16 июня – перед ключевым решением о статусе кандидата в члены ЕС для Украины – СМИ

Об этом 15 июня написала Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и официальных лиц в европейских столицах.
Отмечается, что политики приедут в Украину, чтобы продемонстрировать ей поддержку в войне против РФ, а также обсудить заявку страны на вступление в Евросоюз.
СМИ уже писали о поездке трех политиков в Киев, но официально она не была подтверждена.
23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".
Европейские дипломаты считают, что визит Шольца, Макрона и Драги в Украину необходим для сбора достаточной поддержки для варианта предоставления статуса кандидата в члены ЕС уже сейчас, а список реформ, которые необходимо воплотить, будет предоставлен на более позднем этапе.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.
Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.
Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.