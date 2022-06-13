Визит не подтвержден на 100%, но запланирован. Макрон намерен приехать в Украину 15 июня – посольство

Макрон после начала полномасштабного вторжения РФ не приезжал в Украину Фото: ЕРА

По его словам, Макрон может посетить Украину после поездки в Молдову.

Визит на данный момент "не подтвержден на 100%", но запланирован, сказал он.

В Елисейском дворце заявили, что у Макрона нет твердого плана совершить визит в Украину, сообщает CNN.

Макрон сказал, что посетит Украину "в подходящий момент", сейчас изучается несколько вариантов, и на данном этапе "ничего не определено", говорится в релизе.

По информации Le Figaro, Макрон приедет в Молдову 15 июня. Днем ранее у него запланирован визит в Румынию.