Визит не подтвержден на 100%, но запланирован. Макрон намерен приехать в Украину 15 июня – посольство

По его словам, Макрон может посетить Украину после поездки в Молдову.
Визит на данный момент "не подтвержден на 100%", но запланирован, сказал он.
В Елисейском дворце заявили, что у Макрона нет твердого плана совершить визит в Украину, сообщает CNN.
Макрон сказал, что посетит Украину "в подходящий момент", сейчас изучается несколько вариантов, и на данном этапе "ничего не определено", говорится в релизе.
По информации Le Figaro, Макрон приедет в Молдову 15 июня. Днем ранее у него запланирован визит в Румынию.
Макрон последний раз был в Украине с визитом в начале февраля, еще до полномасштабного вторжения РФ.
11 апреля Макрон заявлял, что готов посетить Украину только в том случае, если это принесет пользу. "Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", – заявил он.
3 июня президент Франции сказал, что не исключает своего визита в Украину в ближайшее время.
После этого СМИ писали, что поездка может состояться после предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По информации Bild, вместе с Макроном могут приехать канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.