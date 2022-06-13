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Визит не подтвержден на 100%, но запланирован. Макрон намерен приехать в Украину 15 июня – посольство

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Макрон после начала полномасштабного вторжения РФ не приезжал в Украину
Макрон после начала полномасштабного вторжения РФ не приезжал в Украину
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэель Макрон планирует посетить Украину 15 июня. Об этом Общественному сказал первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель.

По его словам, Макрон может посетить Украину после поездки в Молдову. 

Визит на данный момент "не подтвержден на 100%", но запланирован, сказал он. 

В Елисейском дворце заявили, что у Макрона нет твердого плана совершить визит в Украину, сообщает CNN

Макрон сказал, что посетит Украину "в подходящий момент", сейчас изучается несколько вариантов, и на данном этапе "ничего не определено", говорится в релизе. 

По информации Le Figaro, Макрон приедет в Молдову 15 июня. Днем ранее у него запланирован визит в Румынию. 

Контекст:

Макрон последний раз был в Украине с визитом в начале февраля, еще до полномасштабного вторжения РФ.

11 апреля Макрон заявлял, что готов посетить Украину только в том случае, если это принесет пользу. "Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", – заявил он.

3 июня президент Франции сказал, что не исключает своего визита в Украину в ближайшее время.

После этого СМИ писали, что поездка может состояться после предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По информации Bild, вместе с Макроном могут приехать канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Румыния, Молдова, Франция, посольство, Эммануэль Макрон, визит
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