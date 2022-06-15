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Еврокомиссия пока не принимала никаких решений о статусе кандидата для Украины – спикер ЕК

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Мамер: Я читал в прессе, что комиссия вчера уже приняла решение, но это полная неправда
Мамер: Я читал в прессе, что комиссия вчера уже приняла решение, но это полная неправда
Фото: EPA

Европейская комиссия пока не принимала никаких решений по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил 14 июня на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, видео опубликовано на YouTube-канале Еврокомиссии.

"Я читал в прессе, что комиссия вчера уже приняла решение, но это полная неправда. Комиссия вчера ничего не решала. Она проводила дебаты, которые позволят членам коллегии еврокомиссаров высказать их мнения и взгляды по этому вопросу, чтобы подготовить решение в пятницу", – сказал Мамер.

Он отметил, что это стандартная процедура, которая может отличаться длительностью в зависимости от обстоятельств.

"Теперь службы финализуют документы, в среду будет встреча глав департаментов, которые, если все будет хорошо, подтвердят повестку дня коллегии, и в пятницу будут дебаты и, надеемся, решения", – добавил спикер.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала историческим решение, которое предстоит принять Евросоюзу на саммите. Она отметила, что Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать. Заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС будет отображать это, сказала фон дер Ляйен. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Еврокомиссия, переговоры, евроинтеграция, членство
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