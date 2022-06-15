Еврокомиссия пока не принимала никаких решений о статусе кандидата для Украины – спикер ЕК

Мамер: Я читал в прессе, что комиссия вчера уже приняла решение, но это полная неправда Фото: EPA

"Я читал в прессе, что комиссия вчера уже приняла решение, но это полная неправда. Комиссия вчера ничего не решала. Она проводила дебаты, которые позволят членам коллегии еврокомиссаров высказать их мнения и взгляды по этому вопросу, чтобы подготовить решение в пятницу", – сказал Мамер.

Он отметил, что это стандартная процедура, которая может отличаться длительностью в зависимости от обстоятельств.

"Теперь службы финализуют документы, в среду будет встреча глав департаментов, которые, если все будет хорошо, подтвердят повестку дня коллегии, и в пятницу будут дебаты и, надеемся, решения", – добавил спикер.