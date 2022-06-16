Макрон сообщил, что вместе с Шольцем и Драги планирует встретиться с Зеленским и посетить Ирпень

"Мы собираемся встретиться с президентом [Владимиром] Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и проведем запланированные встречи", – сказал президент Франции.
Канал уточнил, что речь идет об Ирпене.
Также Макрон заявил, что хотел бы адресовать украинцам "послание поддержки и европейского единства".
Лидеры прибыли в Киев утром 16 июня.
Макрон, Шольц и Драги не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Об их предстоящем визите официальных анонсов не было, но публиковались сообщения в СМИ. Издание Financial Times писало накануне, что политики приедут в Украину, чтобы продемонстрировать ей поддержку в войне против РФ, а также обсудить заявку страны на вступление в Евросоюз.