Макрон сообщил, что вместе с Шольцем и Драги планирует встретиться с Зеленским и посетить Ирпень

"Мы собираемся встретиться с президентом [Владимиром] Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и проведем запланированные встречи", – сказал президент Франции.

Канал уточнил, что речь идет об Ирпене.

Также Макрон заявил, что хотел бы адресовать украинцам "послание поддержки и европейского единства".

Лидеры прибыли в Киев утром 16 июня.