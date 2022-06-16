В Украину прибыли Макрон, Шольц и Драги

Он опубликовал фото троих лидеров в поезде.
"Для меня сегодня это была третья ночь в поезде подряд. Но не только я провел сегодняшнюю ночь в поезде", – написал он.
Как сообщило итальянское агентство ANSA, Макрон, Шольц и Драги намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель визита – донести "послание о единстве и полной сплоченности стран ЕС", осудить Россию и помочь Украине, отметило агентство.
Французское издание Le Figaro пишет, что к лидерам должен присоединиться в Киеве президент Румынии Клаус Йоханнис.
Макрон, Шольц и Драги не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Об их предстоящем визите официальных анонсов не было, но публиковались сообщения в СМИ. Издание Financial Times писало накануне, что политики приедут в Украину, чтобы продемонстрировать ей поддержку в войне против РФ, а также обсудить заявку страны на вступление в Евросоюз.