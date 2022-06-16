Зеленский о статусе кандидата в члены ЕС: Украина сделала все, что только можно было

Киев получил важное решение о поддержке странами Западных Балкан статуса кандидата в члены ЕС для Украины, отметил Зеленский Фото: EPA

Об этом 15 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан – в Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, а по видеосвязи был премьер-министр Северной Македонии. Украина получила важное решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза для нас – три государства приняли такое совместное заявление", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".

"И сегодня в обращении к парламенту Чехии я подчеркнул, что ответ о кандидатстве – это будет ответ Евросоюза не только Украине, но и самому себе – своему будущему, будущему Европейского союза", – подчеркнул глава государства.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".