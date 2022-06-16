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Зеленский о статусе кандидата в члены ЕС: Украина сделала все, что только можно было

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Киев получил важное решение о поддержке странами Западных Балкан статуса кандидата в члены ЕС для Украины, отметил Зеленский
Киев получил важное решение о поддержке странами Западных Балкан статуса кандидата в члены ЕС для Украины, отметил Зеленский
Фото: EPA

Украина настолько приблизились к получению статуса кандидата в члены Евросоюза, как нельзя было и мечтать еще даже несколько лет назад.

Об этом 15 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан – в Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, а по видеосвязи был премьер-министр Северной Македонии. Украина получила важное решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза для нас – три государства приняли такое совместное заявление", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".

"И сегодня в обращении к парламенту Чехии я подчеркнул, что ответ о кандидатстве – это будет ответ Евросоюза не только Украине, но и самому себе – своему будущему, будущему Европейского союза", – подчеркнул глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/549647596823182/

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.

Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

Теги: Украина, Албания, Черногория, Балканы, Европейский союз, Владимир Зеленский, президент, премьеры, Евросоюз, Северная Македония, вступ, членство, обращение, ЕС
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