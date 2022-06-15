"Сказать "да" Украине – это тоже оборона в этой войне". Зеленский, выступая в парламенте Чехии, призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата

Зеленский: дать Украине кандидатство сейчас – это доказать, что европейские ценности работают, а не просто определены в документах как красивая формальность Фото: ЕРА

"Мы противостоим тирании, которая, как и в прошлом, не хочет останавливаться только на территории Украины. Это является первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу в другие страны, к покорению других народов. Об этом прямо говорят не только российские государственные пропагандисты, но и российские чиновники. Они дошли уже и, например, до того, что угрожают официально упразднить признание государственной независимости стран Балтии. А что тогда дальше? Кто дальше?" – обратился президент к депутатам.

По его словам, Украина должна получить от западных партнеров главное для победы – мощное оружие и финансовую поддержку. Также Украина должна получить фундаментальную ценностную поддержку, которая "наконец-то выбьет из рук РФ ее главное идеологическое оружие, а именно – утверждение, что Европа не способна к реальному объединению и Украина не нужна Европе".

"Российские военные четко отдают себе отчет в том, что воюют именно против европейских ценностей, против того, что любой свободный народ Европы, разделяющий общие европейские ценности, может стать частью европейского объединения. Предоставить Украине кандидатство именно сейчас – это доказать, что европейское объединение – реальное и что европейские ценности действительно работают, а не просто определены в документах как красивая формальность", – отметил он.

"Поэтому я прошу вас быть максимально активными именно в эти дни, именно в эти недели, чтобы все европейские лидеры согласились, что защищать и усиливать Европу – это наше общее дело, и чтобы никому не удалось сделать исключение из этого принципа. Сказать "да" Украине – это тоже оборона в этой войне", – подчеркнул глава государства.