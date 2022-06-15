ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сказать "да" Украине – это тоже оборона в этой войне". Зеленский, выступая в парламенте Чехии, призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: дать Украине кандидатство сейчас это доказать, что европейские ценности работают, а не просто определены в документах как красивая формальность
Зеленский: дать Украине кандидатство сейчас – это доказать, что европейские ценности работают, а не просто определены в  документах как красивая формальность
Фото: ЕРА

Европейский союз докажет свою жизнеспособность как объединения, если сплотится для защиты Украины и предоставит ей кандидатский статус. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая 15 июня перед сенатом Чешской Республики, текст опубликован на сайте Офиса главы государства.

"Мы противостоим тирании, которая, как и в прошлом, не хочет останавливаться только на территории Украины. Это является первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу в другие страны, к покорению других народов. Об этом прямо говорят не только российские государственные пропагандисты, но и российские чиновники. Они дошли уже и, например, до того, что угрожают официально упразднить признание государственной независимости стран Балтии. А что тогда дальше? Кто дальше?" – обратился президент к депутатам.

По его словам, Украина должна получить от западных партнеров главное для победы – мощное оружие и финансовую поддержку. Также Украина должна получить фундаментальную ценностную поддержку, которая "наконец-то выбьет из рук РФ ее главное идеологическое оружие, а именно – утверждение, что Европа не способна к реальному объединению и Украина не нужна Европе".

"Российские военные четко отдают себе отчет в том, что воюют именно против европейских ценностей, против того, что любой свободный народ Европы, разделяющий общие европейские ценности, может стать частью европейского объединения. Предоставить Украине кандидатство именно сейчас – это доказать, что европейское объединение – реальное и что европейские ценности действительно работают, а не просто определены в документах как красивая формальность", – отметил он.

"Поэтому я прошу вас быть максимально активными именно в эти дни, именно в эти недели, чтобы все европейские лидеры согласились, что защищать и усиливать Европу – это наше общее дело, и чтобы никому не удалось сделать исключение из этого принципа. Сказать "да" Украине – это тоже оборона в этой войне", – подчеркнул глава государства. 

Контекст:

После начавшегося 24 февраля полномасштабного вторжения России в Украину Прага поддерживает Киев и оказывает Украине гуманитарную и военную помощь.

По данным чешских СМИ, на 6 апреля объем помощи Украине от Чехии достиг 1,1 млрд чешских крон (около $49 млн). Это в том числе  тяжелая техника (танки и вертолеты) на сумму более 3,5 млрд крон (4,5 млрд грн).

Теги: Украина, Чехия, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, Евросоюз, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас наибольшее достижение последних восьми лет
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (148767)
2
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (126192)
3
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (76851)
4
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (65372)
5
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (62935)
6
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (53315)
7
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (46593)
8
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (42720)
 
 
 
 