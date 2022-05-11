Президент Чехии разрешил 103 гражданам страны присоединиться к украинской армии

Он отметил, что документ должен подписать еще премьер-министр страны Томаш Фиала.
Prezident republiky * Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 ob * an * m na základ * jejich * ádosti podané v souladu se zákonem * . 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajiš * ování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci p * edsedy vlády.— Ji * í Ov * á * ek (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022
Как отмечают Ceske Noviny, гражданам Чехии запрещено служить в иностранной армии. Если они хотят присоединиться к войскам другой страны, они должны просить президента об исключении.
Издание сообщает, что, по данным чешского минобороны, почти 400 чехов подали официальный запрос на службу в ВСУ. По информации Ceske Noviny, МИД и МВД прорабатывают эти запросы. 103 из них были переданы Земану, остальные еще рассматриваются.
В то же время издание отмечает, что в боевых действиях на территории Украины уже принимали участие чешские добровольцы, хотя, сколько их, неизвестно. "В конце марта появились фотографии некоторых из них в Ирпене под Киевом. С другими общались чешские журналисты, работающие в Украине", – говорится в новости.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.
В Украине был сформирован иностранный легион из добровольцев из других стран, сообщил на брифинге 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
В начале марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них. "Это их желание, которое они проявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", – сказал министр.
Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины.