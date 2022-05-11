Президент Чехии разрешил 103 гражданам страны присоединиться к украинской армии

Он отметил, что документ должен подписать еще премьер-министр страны Томаш Фиала.

Prezident republiky * Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 ob * an * m na základ * jejich * ádosti podané v souladu se zákonem * . 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajiš * ování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci p * edsedy vlády. — Ji * í Ov * á * ek (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022

Как отмечают Ceske Noviny, гражданам Чехии запрещено служить в иностранной армии. Если они хотят присоединиться к войскам другой страны, они должны просить президента об исключении.

Издание сообщает, что, по данным чешского минобороны, почти 400 чехов подали официальный запрос на службу в ВСУ. По информации Ceske Noviny, МИД и МВД прорабатывают эти запросы. 103 из них были переданы Земану, остальные еще рассматриваются.

В то же время издание отмечает, что в боевых действиях на территории Украины уже принимали участие чешские добровольцы, хотя, сколько их, неизвестно. "В конце марта появились фотографии некоторых из них в Ирпене под Киевом. С другими общались чешские журналисты, работающие в Украине", – говорится в новости.