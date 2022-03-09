Минобороны Великобритании запретило британским военным ездить в Украину "до особого распоряжения"

Заявление прозвучало на фоне сообщений, что четверо британских действующих военных могли самовольно отправиться воевать в Украину против России.
В минобороны Великобритании заявили, что "всем военнослужащим запрещен выезд в Украину до особого распоряжения", независимо от того, находятся они в отпуске или нет. Представитель ведомства добавил, что военный персонал, отправляющийся в Украину, будет привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.
В Минобороны добавили, что не будут комментировать конкретные случаи.
Издание отметило, что Великобритания имеет ограниченную консульскую поддержку в Украине и не сможет оказать помощь британским гражданам, если им она понадобится.
Ранее министр обороны Бен Уоллес призывал британцев не ездить в Украину, чтобы присоединиться к боевым действиям, поскольку, по его словам, "очень опасная" ситуация может привести к их гибели, пишет The Independent.
В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России.
Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН, по состоянию на 7 марта погибло 474 мирных жителя, ранен 861. Однако цифры могут быть больше.
Омбудсмен Людмила Денисова сообщала 8 марта, что погиб 41 ребенок, 76 детей ранены.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.