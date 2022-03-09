Минобороны Великобритании запретило британским военным ездить в Украину "до особого распоряжения"

Минобороны Великобритании сделало заявление на фоне сообщений о самовольной поездке четверых британских военных в Украину Фото: EPA (архив)

Заявление прозвучало на фоне сообщений, что четверо британских действующих военных могли самовольно отправиться воевать в Украину против России.

В минобороны Великобритании заявили, что "всем военнослужащим запрещен выезд в Украину до особого распоряжения", независимо от того, находятся они в отпуске или нет. Представитель ведомства добавил, что военный персонал, отправляющийся в Украину, будет привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.

В Минобороны добавили, что не будут комментировать конкретные случаи.

Издание отметило, что Великобритания имеет ограниченную консульскую поддержку в Украине и не сможет оказать помощь британским гражданам, если им она понадобится.

Ранее министр обороны Бен Уоллес призывал британцев не ездить в Украину, чтобы присоединиться к боевым действиям, поскольку, по его словам, "очень опасная" ситуация может привести к их гибели, пишет The Independent.

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России.

Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.