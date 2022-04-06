До 1 тыс. белорусов уже служат в Украине, еще столько же подали документы – Белорусский информцентр

"Наше государство тоже захвачено. Фактически оно под [Александром] Лукашенко и Россией. Но существует сопротивление оккупантам. Идет активная партизанская война, в том числе рельсовая. Кроме того, люди передают информацию о передвижении российских войск, местах их расположения", – сказала Рудина.
Глава Белорусского кризисного центра Алексей Францкевич заявил, что "есть белорусы, а есть лукашисты", и не стоит винить весь белорусский народ в поддержке режима.
По информации еще одного участника пресс-конференции, основателя организации "Белый легион" и руководителя ОО "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергея Бульбы, более 300 тыс. белорусов, каким-либо образом участвовавших в протестах, были вынуждены покинуть страну под давлением спецслужб.
По его мнению, сейчас судьба Беларуси решается в том числе и в Украине.
"Это тоже наша война. Поэтому наши граждане пошли воевать в ряды Вооруженных сил Украины, другие военные формирования и добровольческие батальоны. На сегодняшний день таких до 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс., которые тоже хотят воевать с российским оккупантом, сейчас находятся в Польше. Они подали соответствующие документы и ждут решения украинской власти. Как только будет разрешение – они сразу приедут и встанут в строй украинских защитников", – заявил Бульба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Представитель кабинета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Валерий Ковалевский говорил 2 апреля в эфире украинского телемарафона, что в ВСУ уже воюют, по разным данным, от 500 до 1500 белорусов, писало Общественное.
В Украине сформирован белорусский полк "Пагоня" в составе Интернационального легиона, сообщал его основатель Вадим Прокопьев в интервью "Голосу Америки" 4 апреля. По его словам, белорусы, присоединяющиеся к формированию, проходят двухнедельный тренировочный курс, после чего вступают в ВСУ, с которым у "Пагони" подписан контракт.
Прокопьев упомянул, что в Украине также существует белорусский батальон имени Кастуся Калиновского, который предпочел действовать самостоятельно от "Пагони". Он назван в честь главы повстанцев Кастуся Калиновского, который в ХІХ веке организовывал восстание против Российской империи на территории Беларуси. В Telegram-канале батальона сообщалось, что 25 марта он вошел в состав ВСУ.