Зеленский по итогам заседания "Рамштайн-3": Новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения поддержки Украины

"Сегодня много новостей о третьей встрече [контактной группы по оказанию военной помощи Украине] в формате "Рамштайн". Это формат работы министров обороны стран-партнеров, которые определяются с пакетами поддержки для нашего государства. И новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения этой поддержки", – сказал президент.
По его словам, есть "очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной".
"В рамках "Рамштайна" Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств", – сообщил Зеленский.
Глава государства рассказал, что 15 июня провел "важный разговор" с президентом США Джо Байденом.
"Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей защиты – новом пакете поддержки на $1 млрд. Это береговая защита, артиллерия, современные ракетные системы. Будем ждать, – отметил Зеленский. – Благодарен за эту поддержку, она особенно важна прежде всего для нашей обороны на Донбассе. Благодарен и за лидерство в мобилизации помощи всех партнеров. Есть и новый пакет гуманитарной поддержки для Украины – на четверть миллиарда долларов".
По словам президента, в ходе беседы с Байденом он обсудил "тактическую ситуацию на поле боя" и то, как ускорить победу Украины в войне против РФ.
"Санкции, политика, экономическое взаимодействие – готовимся к новым шагам", – резюмировал Зеленский.
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В преддверии третьей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.
На заседании "Рамштайн-3" 15 июня приняло участие около 50 стран, в том числе и присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, Германия предоставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них, Словакия – вертолеты серии "Mи" и срочно необходимые ракетные боеприпасы. Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии от ряда стран, включая Канаду и Польшу, Нидерланды.
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.