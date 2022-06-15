Зеленский по итогам заседания "Рамштайн-3": Новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения поддержки Украины

Зеленский рассказал, что 15 июня провел "важный разговор" с президентом США Байденом Фото: president.gov.ua

"Сегодня много новостей о третьей встрече [контактной группы по оказанию военной помощи Украине] в формате "Рамштайн". Это формат работы министров обороны стран-партнеров, которые определяются с пакетами поддержки для нашего государства. И новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения этой поддержки", – сказал президент.

По его словам, есть "очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной".

"В рамках "Рамштайна" Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств", – сообщил Зеленский.

Глава государства рассказал, что 15 июня провел "важный разговор" с президентом США Джо Байденом.

"Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей защиты – новом пакете поддержки на $1 млрд. Это береговая защита, артиллерия, современные ракетные системы. Будем ждать, – отметил Зеленский. – Благодарен за эту поддержку, она особенно важна прежде всего для нашей обороны на Донбассе. Благодарен и за лидерство в мобилизации помощи всех партнеров. Есть и новый пакет гуманитарной поддержки для Украины – на четверть миллиарда долларов".

По словам президента, в ходе беседы с Байденом он обсудил "тактическую ситуацию на поле боя" и то, как ускорить победу Украины в войне против РФ.

"Санкции, политика, экономическое взаимодействие – готовимся к новым шагам", – резюмировал Зеленский.

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