Украина получит американские РСЗО к концу июня – глава комитета начальников штабов армии США

"В конце этого месяца мы передадим РСЗО и боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне Украины", – сказал он.

Он отметил, что 60 украинских военных прошли обучение на РСЗО, еще сотни – на других видах вооружения, которое партнеры поставляют Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)