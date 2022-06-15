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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получит американские РСЗО к концу июня – глава комитета начальников штабов армии США

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Милли отметил, что 60 украинских военных прошли обучение на РСЗО
Милли отметил, что 60 украинских военных прошли обучение на РСЗО
Фото: EPA

Украина получит реактивные системы залпового огня от США до конца июня. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня, трансляцию вело Общественное.

"В конце этого месяца мы передадим РСЗО и боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне Украины", – сказал он.

Он отметил, что 60 украинских военных прошли обучение на РСЗО, еще сотни – на других видах вооружения, которое партнеры поставляют Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270. Их количество он не уточнил.

Министр обороны Украины Алексей Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.

В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, оружие, вооружение, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, Марк Милли, HIMARS, контактная группа Рамштайн
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