Украина получит американские РСЗО к концу июня – глава комитета начальников штабов армии США

"В конце этого месяца мы передадим РСЗО и боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне Украины", – сказал он.
Он отметил, что 60 украинских военных прошли обучение на РСЗО, еще сотни – на других видах вооружения, которое партнеры поставляют Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.
6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270. Их количество он не уточнил.
Министр обороны Украины Алексей Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.
В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.