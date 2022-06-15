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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словакия передаст Украине вертолеты, а еще три страны – артиллерию – глава Пентагона

Остин рассказал об итогах третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины
Остин рассказал об итогах третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины
Фото: EPA

Словакия передаст Украине вертолеты. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии Mи и срочно необходимых ракетных боеприпасов", – сказал он.

Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии от ряда стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.

Кроме этого, Германия намерена передать Украине три реактивные системы залпового огня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно. 

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

Третья встреча контактной группы прошла 15 июня в Брюсселе. Остин сообщил, что в ней приняло участие около 50 стран, в том числе и присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Польша, Канада, Нидерланды, Словакия, вертолет, военная помощь, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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