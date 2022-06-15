Словакия передаст Украине вертолеты, а еще три страны – артиллерию – глава Пентагона

"Я хочу поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии Mи и срочно необходимых ракетных боеприпасов", – сказал он.
Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии от ряда стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.
Кроме этого, Германия намерена передать Украине три реактивные системы залпового огня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.
Третья встреча контактной группы прошла 15 июня в Брюсселе. Остин сообщил, что в ней приняло участие около 50 стран, в том числе и присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова.