Словакия передаст Украине вертолеты, а еще три страны – артиллерию – глава Пентагона

Остин рассказал об итогах третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины Фото: EPA

"Я хочу поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии Mи и срочно необходимых ракетных боеприпасов", – сказал он.

Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии от ряда стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.

Кроме этого, Германия намерена передать Украине три реактивные системы залпового огня.

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