Украине предоставили больше противотанковых систем, чем есть танков в мире – глава комитета начальников штабов армии США

Милли: Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире Фото: EPA

"Мы предоставляем Украине Javelin и другие противотанковые системы. Вместе международное сообщество предоставило Украине около 97 тыс. противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире", – сказал он.

Также Милли напомнил, что Украине предоставили переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другие системы, а также боеприпасы.

"Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни", – сказал генерал.

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