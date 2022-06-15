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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине предоставили больше противотанковых систем, чем есть танков в мире – глава комитета начальников штабов армии США

Милли: Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире
Милли: Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире
Фото: EPA

Партнеры предоставили Украине больше противотанковых средств, чем есть танков в мире. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после третьей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня, трансляцию вело Общественное.

"Мы предоставляем Украине Javelin и другие противотанковые системы. Вместе международное сообщество предоставило Украине около 97 тыс. противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире", – сказал он.

Также Милли напомнил, что Украине предоставили переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другие системы, а также боеприпасы.

"Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни", – сказал генерал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины. потери войск РФ по состоянию на 15 июня достигли около 32 750 военных, а также 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 230 РСЗО, 213 самолетов, 179 вертолетов, 13 колаблей, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", 2485 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другое.

В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: танки, война России против Украины, Javelin, Марк Милли, контактная группа Рамштайн
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