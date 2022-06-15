Украине предоставили больше противотанковых систем, чем есть танков в мире – глава комитета начальников штабов армии США

"Мы предоставляем Украине Javelin и другие противотанковые системы. Вместе международное сообщество предоставило Украине около 97 тыс. противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире", – сказал он.
Также Милли напомнил, что Украине предоставили переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другие системы, а также боеприпасы.
"Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни", – сказал генерал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины. потери войск РФ по состоянию на 15 июня достигли около 32 750 военных, а также 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 230 РСЗО, 213 самолетов, 179 вертолетов, 13 колаблей, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", 2485 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другое.
В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.