"Ценители лягушек, ливера и макарон". Медведев отреагировал на визит европейских лидеров в Киев

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в Европейский союз, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как 100 лет назад, – домой".
По его мнению, приезд европейских лидеров не принесет пользы Украине.
"Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают..."
О каком отсчете времени идет речь, Медведев не уточнил.
Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 16, 2022
Этот пост продолжил череду его многозначительных высказываний в соцсетях. 7 июня он разместил в своем Telegram-канале пост о ненависти, который активно обсуждали журналисты и пользователи соцсетей.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю: я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – написал он.
Выдвигались разные версии о субъекте ненависти Медведева, основной версией стало то, что он имел в виду Запад и западные ценности.
Журналист Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что Медведев "используется как копилка, в которую работники Кремля могут вбросить абсолютно любую глупость".
Научный сотрудник британского аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" Сэмюэл Рамани, рассуждая над манерой последних высказываний Медведева, пришел к выводу, что он "слетел с катушек".
Медведев, которого во время его президентской каденции считали более либеральным политиком, чем Путина, и называли реформатором, в последние годы делал резкие заявления в сторону Запада и Украины. В частности, в октябре 2021 года он написал статью, в которой заявил, что Украина "находится под прямым иностранным управлением", а президента Украины Владимира Зеленского назвал "вывернутым наизнанку человеком".
После нападения РФ на Украину он угрожал украинской власти и советовал ей "крепко запирать двери на ночь", писал о рисках начала ядерной войны, а также заявлял, что РФ нанесет удары по центрам принятия решений в Украине, если территорию РФ обстреляют из переданного Украине американского оружия.
В Офисе президента Украины, реагируя на антиукраинские заявления Медведева, отмечали, что он, "не имея особой репутационной ценности", подобными высказываниями просто пытается напомнить о себе, а высшее руководство РФ его использует.
Российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал Медведева "карликом во всех смыслах этого слова". "Мы двигаемся в сторону улучшений, у нас эволюция. Но появляется этот Медведев, этот карлик, которого посадили греть место для Путина... Кстати, отдадим должное Путину. [Это же надо было] найти человека, который вернет потом власть", – сказал политик.