"Ценители лягушек, ливера и макарон". Медведев отреагировал на визит европейских лидеров в Киев

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в Европейский союз, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как 100 лет назад, – домой".

По его мнению, приезд европейских лидеров не принесет пользы Украине.

"Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают..."

О каком отсчете времени идет речь, Медведев не уточнил.

Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают… — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 16, 2022

Этот пост продолжил череду его многозначительных высказываний в соцсетях. 7 июня он разместил в своем Telegram-канале пост о ненависти, который активно обсуждали журналисты и пользователи соцсетей.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю: я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – написал он.

Выдвигались разные версии о субъекте ненависти Медведева, основной версией стало то, что он имел в виду Запад и западные ценности.

Журналист Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что Медведев "используется как копилка, в которую работники Кремля могут вбросить абсолютно любую глупость".

Научный сотрудник британского аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" Сэмюэл Рамани, рассуждая над манерой последних высказываний Медведева, пришел к выводу, что он "слетел с катушек".