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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ценители лягушек, ливера и макарон". Медведев отреагировал на визит европейских лидеров в Киев

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Медведев продолжил многозначительно высказываться в соцсетях
Медведев продолжил многозначительно высказываться в соцсетях
Фото: ЕРА

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал сообщение в Twitter, в котором уничижительно отозвался о визите в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в Европейский союз, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как 100 лет назад, – домой".

По его мнению, приезд европейских лидеров не принесет пользы Украине.

"Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают..."

О каком отсчете времени идет речь, Медведев не уточнил. 

Этот пост продолжил череду его многозначительных высказываний в соцсетях. 7 июня он разместил в своем Telegram-канале пост о ненависти, который активно обсуждали журналисты и пользователи соцсетей.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю: я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – написал он.

Выдвигались разные версии о субъекте ненависти Медведева, основной версией стало то, что он имел в виду Запад и западные ценности.

Журналист Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что  Медведев "используется как копилка, в которую работники Кремля могут вбросить абсолютно любую глупость".

Научный сотрудник британского аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" Сэмюэл Рамани, рассуждая над манерой последних высказываний Медведева, пришел к выводу, что он "слетел с катушек"

Контекст:

Медведев, которого во время его президентской каденции считали более либеральным политиком, чем Путина, и называли реформатором, в последние годы делал резкие заявления в сторону Запада и Украины. В частности, в октябре 2021 года он написал статью, в которой заявил, что Украина "находится под прямым иностранным управлением", а президента Украины Владимира Зеленского назвал "вывернутым наизнанку человеком". 

После нападения РФ на Украину он угрожал украинской власти и советовал ей "крепко запирать двери на ночь", писал о рисках начала ядерной войны, а также заявлял, что РФ нанесет удары по центрам принятия решений в Украине, если территорию РФ обстреляют из переданного Украине американского оружия. 

В Офисе президента Украины, реагируя на антиукраинские заявления Медведева, отмечали, что он, "не имея особой репутационной ценности", подобными высказываниями просто пытается напомнить о себе, а высшее руководство РФ его использует.

Российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал Медведева "карликом во всех смыслах этого слова". "Мы двигаемся в сторону улучшений, у нас эволюция. Но появляется этот Медведев, этот карлик, которого посадили греть место для Путина... Кстати, отдадим должное Путину. [Это же надо было] найти человека, который вернет потом власть", – сказал политик.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Twitter, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
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