Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис увидели последствия оккупации Ирпеня. Президент Франции назвал его "героическим городом"

Ирпень иностранным лидерам показывал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который рассказал о боях за город и его постепенном возвращении к жизни.

Ukraine: Emmanuel Macron en visite à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

Во время посещения Ирпеня лидерам четырех европейских стран показали фотографии и видео того, каким был город до прихода и после ухода россиян.

Ukraine: des images des destructions d'Irpin présentées aux dirigeants européens en visite dans la ville pic.twitter.com/aRXU4xYH80 — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

Макрон назвал Ирпень разрушенным и одновременно героическим городом, передает французское издание France24.

"Мы все видели эти изображения разрушенного города, который одновременно и героический город, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию", – сказал французский президент.

На стенах одного из разрушенных зданий, передает France24, Макрон увидел надпись Make Europe Not War.

"Это правильное сообщение. [...] Это очень трогательно", – отреагировал французский лидер.

В ходе посещения Ирпеня Макрон, сообщает France24, заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она "могла противостоять и победить". Французский лидер подчеркнул, что у него нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским и "Франция была рядом с Украиной с первого дня".