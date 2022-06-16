Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис увидели последствия оккупации Ирпеня. Президент Франции назвал его "героическим городом"

Ирпень иностранным лидерам показывал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который рассказал о боях за город и его постепенном возвращении к жизни.
Ukraine: Emmanuel Macron en visite à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX— BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022
Во время посещения Ирпеня лидерам четырех европейских стран показали фотографии и видео того, каким был город до прихода и после ухода россиян.
Ukraine: des images des destructions d'Irpin présentées aux dirigeants européens en visite dans la ville pic.twitter.com/aRXU4xYH80— BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022
Макрон назвал Ирпень разрушенным и одновременно героическим городом, передает французское издание France24.
"Мы все видели эти изображения разрушенного города, который одновременно и героический город, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию", – сказал французский президент.
На стенах одного из разрушенных зданий, передает France24, Макрон увидел надпись Make Europe Not War.
"Это правильное сообщение. [...] Это очень трогательно", – отреагировал французский лидер.
В ходе посещения Ирпеня Макрон, сообщает France24, заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она "могла противостоять и победить". Французский лидер подчеркнул, что у него нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским и "Франция была рядом с Украиной с первого дня".
Олаф Шольц вместе с Эммануэлем Макроном и Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области. Макрон, Шольц и Драги не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.
Шольц по прибытии в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона (в частности, это Буча, Ирпень, Мощун, Гостомель) нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Множество домов и объектов инфраструктуры были разрушены. Злодеяния оккупантов получили название "Бучанская резня".
По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.