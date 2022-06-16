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Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис увидели последствия оккупации Ирпеня. Президент Франции назвал его "героическим городом"

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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов показал последствия оккупации Ирпеня лидерам Франции, Германии, Италии и Румынии
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов показал последствия оккупации Ирпеня лидерам Франции, Германии, Италии и Румынии
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис осмотрели последствия обстрелов и оккупации Ирпеня, сообщает 16 июня французский телеканал BFM TV.

Ирпень иностранным лидерам показывал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который рассказал о боях за город и его постепенном возвращении к жизни.

Во время посещения Ирпеня лидерам четырех европейских стран показали фотографии и видео того, каким был город до прихода и после ухода россиян.

Макрон назвал Ирпень разрушенным и одновременно героическим городом, передает французское издание France24.

"Мы все видели эти изображения разрушенного города, который одновременно и героический город, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию", – сказал французский президент.

На стенах одного из разрушенных зданий, передает France24, Макрон увидел надпись Make Europe Not War.

то правильное сообщение. [...] Это очень трогательно", – отреагировал французский лидер.

В ходе посещения Ирпеня Макрон, сообщает France24, заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она "могла противостоять и победить". Французский лидер подчеркнул, что у него нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским и "Франция была рядом с Украиной с первого дня".

Контекст:

Олаф Шольц вместе с Эммануэлем Макроном и Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области. Макрон, Шольц и Драги не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

Шольц по прибытии в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона (в частности, это Буча, Ирпень, Мощун, Гостомель) нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Множество домов и объектов инфраструктуры были разрушены. Злодеяния оккупантов получили название "Бучанская резня".

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.

Теги: Россия, Германия, Украина, Румыния, Франция, агрессия, вторжение, Ирпень, Клаус Йоханнис, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Алексей Чернышов, Марио Драги, Олаф Шольц, российские оккупанты
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