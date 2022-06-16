Шольц заявил, что Германия и другие страны продолжат поддерживать Украину

По словам политика, для него было важно, чтобы лидеры Германии, Франции и Италии, которые он назвал "тремя основными странами ЕС", прибыли в Киев и продемонстрировали свою поддержку Украине.
Он заявил, что лидеры хотят не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую они оказывают – финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружении, – будет продолжена, и ее будут предоставлять ее до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области.
Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но до полномасштабного вторжения РФ в Украину отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало издание Welt.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.
13 июня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине. Тогда же стало известно, что он вместе с президентом Франции Макроном и премьер-министром Италии Драги хочет приехать в Киев.
14 июня заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что в ближайшее время в Германии завершится обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 и потом оружие можно будет доставить в Украину. Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что орудия будут в Украине ориентировочно 22 июня.
15 июня министр обороны США Ллойд Остин сообщил о планах Германии передать три РСЗО для Украины.