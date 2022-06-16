Шольц заявил, что Германия и другие страны продолжат поддерживать Украину

По словам политика, для него было важно, чтобы лидеры Германии, Франции и Италии, которые он назвал "тремя основными странами ЕС", прибыли в Киев и продемонстрировали свою поддержку Украине.

Он заявил, что лидеры хотят не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую они оказывают – финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружении, – будет продолжена, и ее будут предоставлять ее до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость.

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Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области.

Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.