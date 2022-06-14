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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина скоро получит от Германии самоходные гаубицы – министр обороны ФРГ

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Украина получит от Германии семь самоходных гаубиц
Украина получит от Германии семь самоходных гаубиц
Фото: EPA

В ближайшее время в Германии завершится обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000. Об этом 14 июня заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт во время посещения военной базы в городе Райнбах (Западная Германия), сообщает Reuters.

Как отметила министр, потом оружие можно будет доставить в Украину. Когда именно это произойдет, она отказалась уточнить из соображений безопасности.

Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что орудия будут в Украине ориентировочно 22 июня.

Panzerhaubitze 2000 является одним из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении бундесвера и может поражать цели на расстоянии до 40 км, пишет агентство.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. 

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало издание Weld. 

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.

13 июня канцлер Германии Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине. Тогда же стало известно, что он вместе с президентом Франции Макроном и премьер-министром Италии Драги хочет приехать в Киев

Теги: Германия, ФРГ, вооружение, агрессия, оборона, помощь, вторжение, война России против Украины
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