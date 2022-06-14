Украина скоро получит от Германии самоходные гаубицы – министр обороны ФРГ

Как отметила министр, потом оружие можно будет доставить в Украину. Когда именно это произойдет, она отказалась уточнить из соображений безопасности.

Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что орудия будут в Украине ориентировочно 22 июня.

Panzerhaubitze 2000 является одним из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении бундесвера и может поражать цели на расстоянии до 40 км, пишет агентство.