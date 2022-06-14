Украина скоро получит от Германии самоходные гаубицы – министр обороны ФРГ

Как отметила министр, потом оружие можно будет доставить в Украину. Когда именно это произойдет, она отказалась уточнить из соображений безопасности.
Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что орудия будут в Украине ориентировочно 22 июня.
Panzerhaubitze 2000 является одним из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении бундесвера и может поражать цели на расстоянии до 40 км, пишет агентство.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало издание Weld.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.
13 июня канцлер Германии Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине. Тогда же стало известно, что он вместе с президентом Франции Макроном и премьер-министром Италии Драги хочет приехать в Киев.