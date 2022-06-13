Комиссия ООН по расследованию преступлений РФ посетила Киевскую область

Он рассказал, что вместе с руководителем главного управления Национальной полиции в Киевской области Андреем Небытовым и начальником следственного управления облполиции Виктором Луговым встретился с экспертами.

В видеодайджесте визита комиссии в регион, который обнародовали на YouTube-канале Кулебы, говорится, что эксперты встретились с правоохранителями, судьями, а также с властями городов Ирпень и Буча, пообщались с местными жителями, пострадавшими от войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Олексій Кулеба | КОВА / YouTube