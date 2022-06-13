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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Комиссия ООН по расследованию преступлений РФ посетила Киевскую область

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Члены комиссии пообщались с жителями деоккупированных территорий, пострадавшими от войны
Члены комиссии пообщались с жителями деоккупированных территорий, пострадавшими от войны
Скриншот: Олексій Кулеба | КОВА / YouTube

Киевскую область посетила международная комиссия Организации Объединенных Наций, которая занимается расследованием преступлений, совершенных Россией в Украине. Об этом глава Киевской областной государственной (военной) администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram 12 июня.

Он рассказал, что вместе с руководителем главного управления Национальной полиции в Киевской области Андреем Небытовым и начальником следственного управления облполиции Виктором Луговым встретился с экспертами. 

В видеодайджесте визита комиссии в регион, который обнародовали на YouTube-канале Кулебы, говорится, что эксперты встретились с правоохранителями, судьями, а также с властями городов Ирпень и Буча, пообщались с местными жителями, пострадавшими от войны. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Олексій Кулеба | КОВА / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, полиция, Киевская область, Ирпень, Буча, война России против Украины, пострадавшие, население, Андрей Небытов, Алексей Кулеба, российские оккупанты
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