Комиссия ООН по расследованию преступлений РФ посетила Киевскую область

Он рассказал, что вместе с руководителем главного управления Национальной полиции в Киевской области Андреем Небытовым и начальником следственного управления облполиции Виктором Луговым встретился с экспертами.
В видеодайджесте визита комиссии в регион, который обнародовали на YouTube-канале Кулебы, говорится, что эксперты встретились с правоохранителями, судьями, а также с властями городов Ирпень и Буча, пообщались с местными жителями, пострадавшими от войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
По состоянию на начало июня в Киевской области найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.