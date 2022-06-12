Жданов: Чтобы оккупантам идти на Киев, их группировка должна быть в полтора-два раза больше, чем 24 февраля

"Встречный вопрос: чем возвращаться на Киев? Надо создавать группировку такую же, как была изначально. А с учетом того, что мы в инженерном отношении оборудуем северную границу, то группировка должна быть раза в полтора, а то и в два больше. То есть надо собирать уже под 300 тыс., чтобы провести операцию глубиной более 300 км по вторжению в Украину. Поэтому я не верю в возврат на Киев. В него можно было бы поверить, если бы мы провалили оборону Запорожской и Харьковской областей. Тогда да – выйдя на реку Днепр и вдоль Днепра продвигаясь с юга, могла бы быть такая вероятность. Но, опять же, количество войск и возможности России по формированию наступательной группировки [недостаточны]", – сказал он.

По словам эксперта, две батальонно-тактические группы, которые "сидят" на северной границе Украины и совершают обстрелы и провокации, – это "не ударная сила".

"Это максимум разведка боем на каком-то отдельном участке нашей границы", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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