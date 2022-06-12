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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Чтобы оккупантам идти на Киев, их группировка должна быть в полтора-два раза больше, чем 24 февраля

 
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Киевскую область освободили от оккупантов в начале апреля
Киевскую область освободили от оккупантов в начале апреля
Фото: EPA

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сомневается, что российские войска еще раз могут попытаться пойти на Киев. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Встречный вопрос: чем возвращаться на Киев? Надо создавать группировку такую же, как была изначально. А с учетом того, что мы в инженерном отношении оборудуем северную границу, то группировка должна быть раза в полтора, а то и в два больше. То есть надо собирать уже под 300 тыс., чтобы провести операцию глубиной более 300 км по вторжению в Украину. Поэтому я не верю в возврат на Киев. В него можно было бы поверить, если бы мы провалили оборону Запорожской и Харьковской областей. Тогда да – выйдя на реку Днепр и вдоль Днепра продвигаясь с юга, могла бы быть такая вероятность. Но, опять же, количество войск и возможности России по формированию наступательной группировки [недостаточны]", – сказал он.

По словам эксперта, две батальонно-тактические группы, которые "сидят" на северной границе Украины и совершают обстрелы и провокации, – это "не ударная сила".

"Это максимум разведка боем на каком-то отдельном участке нашей границы", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые были похоронены в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Киевская область, война России против Украины, Олег Жданов
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