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"Отменить Москву". В сети потроллили Путина от имени Кличко

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Путин неоднократно называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века"
Путин неоднократно называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века"
Фото: EPA

Украинский политолог Алексей Голобуцкий опубликовал фейковое распоряжение мэра Киева Виталия Кличко "О восстановлении исторической справедливости и исправлении ошибок прежних должностных лиц города Киева", где идет речь об отмене указа о создании Москвы.

Издание "Телеграф" пишет, что это реакция на имперские амбиции президента России Владимира Путина и россиян, в частности – на законопроект депутата от "Единой России" Евгения Федорова об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

В "документе", опубликованном Голобуцким, говорится о том, что указ правителя Киевской Руси Юрия Долгорукого "Про основание города Москва", который издан в 1147 году, утратил силу. 

"К дискуссии по исконно русским землям: Кличко решил отменить решение предшественника об основании Москвы. Шутка должна стать реальностью", – написал Голобуцкий.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/5377702218959638

Контекст:

Федоров внес законопроект в Госдуму 8 июня. Он считает, что постановление о признании независимости Литвы "является незаконным", поскольку его принял "неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР".

В пресс-службе президента Литвы от комментариев по этому поводу отказались. "Мы не будем комментировать абсурд", – цитирует пресс-службу Delfi.

Путин неоднократно называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века", но признавал "бессмысленность и нецелесообразность" его восстановления.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Литва, Москва, Алексей Голобуцкий, история, троллинг
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