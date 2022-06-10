"Отменить Москву". В сети потроллили Путина от имени Кличко

Издание "Телеграф" пишет, что это реакция на имперские амбиции президента России Владимира Путина и россиян, в частности – на законопроект депутата от "Единой России" Евгения Федорова об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

В "документе", опубликованном Голобуцким, говорится о том, что указ правителя Киевской Руси Юрия Долгорукого "Про основание города Москва", который издан в 1147 году, утратил силу.

"К дискуссии по исконно русским землям: Кличко решил отменить решение предшественника об основании Москвы. Шутка должна стать реальностью", – написал Голобуцкий.