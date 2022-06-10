"Отменить Москву". В сети потроллили Путина от имени Кличко

Издание "Телеграф" пишет, что это реакция на имперские амбиции президента России Владимира Путина и россиян, в частности – на законопроект депутата от "Единой России" Евгения Федорова об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".
В "документе", опубликованном Голобуцким, говорится о том, что указ правителя Киевской Руси Юрия Долгорукого "Про основание города Москва", который издан в 1147 году, утратил силу.
"К дискуссии по исконно русским землям: Кличко решил отменить решение предшественника об основании Москвы. Шутка должна стать реальностью", – написал Голобуцкий.
Федоров внес законопроект в Госдуму 8 июня. Он считает, что постановление о признании независимости Литвы "является незаконным", поскольку его принял "неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР".
В пресс-службе президента Литвы от комментариев по этому поводу отказались. "Мы не будем комментировать абсурд", – цитирует пресс-службу Delfi.
Путин неоднократно называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века", но признавал "бессмысленность и нецелесообразность" его восстановления.