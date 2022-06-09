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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киев лишил Минск статуса города-побратима

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Минск больше не побратим Киева
Минск – больше не побратим Киева
Фото: depositphotos.com

Депутаты Киевского городского совета 9 июня лишили столицу Республики Беларусь, город Минск, статуса города – побратима Киева. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Решение поддержали 75 депутатов.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил в Telegram, что Минск уже вряд ли можно назвать городом – побратимом Киева.

"Так что нам ничто не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и села и происходило вторжение российских войск в наше государство", – написал Кличко.

Глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко также подчеркнул в ходе заседания, что уже четвертый месяц РФ использует Беларусь в качестве плацдарма для наступления. Также с ее территории были зафиксированы поставки амуниции и спецтехники для захватчиков, временно оккупировавших территории к северу от Киева.

Депутат подчеркнул, что при указанных выше условиях любое сотрудничество между городами Киев и Минск невозможно, поэтому соглашения, в которых зафиксировано такое сотрудничество, не должны существовать, пока в Беларуси действует авторитарный режим.

"Несмотря на это, после украинской победы и освобождения белорусского народа от гнета побратимские отношения между городами могут быть восстановлены", – цитирует Маленко пресс-служба Киевсовета.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили на территорию Украины в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, с белорусских аэродромов вылетают самолеты, наносящие авиаудары

В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где в том числе продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

По информации Генштаба ВСУ на 6 июня, на территории Беларуси вдоль границы с Украиной остаются отдельные подразделения войск РФ, имеющие на вооружении комплексы "Искандер-М", "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Теги: Виталий Кличко, Беларусь, Минск, Киевсовет, война России против Украины, Григорий Маленко
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