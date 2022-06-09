Киев лишил Минск статуса города-побратима

Решение поддержали 75 депутатов.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил в Telegram, что Минск уже вряд ли можно назвать городом – побратимом Киева.

"Так что нам ничто не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и села и происходило вторжение российских войск в наше государство", – написал Кличко.

Глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко также подчеркнул в ходе заседания, что уже четвертый месяц РФ использует Беларусь в качестве плацдарма для наступления. Также с ее территории были зафиксированы поставки амуниции и спецтехники для захватчиков, временно оккупировавших территории к северу от Киева.

Депутат подчеркнул, что при указанных выше условиях любое сотрудничество между городами Киев и Минск невозможно, поэтому соглашения, в которых зафиксировано такое сотрудничество, не должны существовать, пока в Беларуси действует авторитарный режим.

"Несмотря на это, после украинской победы и освобождения белорусского народа от гнета побратимские отношения между городами могут быть восстановлены", – цитирует Маленко пресс-служба Киевсовета.