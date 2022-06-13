Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев – Клименко

Журналист спросила, сколько тел убитых и замученных украинцев обнаружила полиция в Киевской области в частности и в целом во всех деоккупированных регионах.
"По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 тыс. человек, найденных, в частности, в братских могилах. Более 1500 гражданских лиц погибли на территории Киевской области. Эта цифра говорит о том, что жертвы среди мирного населения были результатом осознанного решения российских военных. Они знали, что делают, знали последствия и все равно это делали", – ответил Клименко.
По словам главы Нацполиции, большинство погибших – 75% – это мужчины, около 2% – дети, остальные – женщины. "Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам", – подчеркнул он.
Клименко рассказал, что в городах и поселках под Киевом – Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке – масса убитых людей была прямо на улицах.
"Снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить. Многие погибли в своих квартирах. И когда наши взрывотехники, эксперты-криминалисты следователи заходили в квартиры, они находили эти тела. Как правило, эти люди умирали от минно-взрывных травм", – продолжил глава Нацполиции.
Еще около 1200 тел погибших не идентифицировано, так как это длительный процесс, а ДНК для опознания берут только у прямых родственников, сообщил Клименко.
Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.
В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, находившихся под контролем российских оккупантов.
23 мая генпрокурор Ирина Венедиктова информировала, что украинские правоохранители зафиксировали: как минимум 4,6 тыс. мирных жителей Украины стали жертвами полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля.
ООН по состоянию на 10 июня удалось подтвердить гибель 4,3 тыс. украинцев и ранение еще более 5,2 тыс. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры намного выше, так как из-за продолжающихся боевых действий информация поступает с опозданием и нуждается в верификации. Это, в частности, относится к Мариуполю Донецкой области, Изюму Харьковской области и Попасной Луганской области.
В оккупированном Мариуполе, по информации полка "Азов", защищавшего город, погибли 25 тыс. человек.