В результате российской агрессии в Украине погибло как минимум 4600 человек – Венедиктова

Венедиктова: Более 4600 гражданских погибли, включая 232 ребенка. К сожалению, эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий Фото: ЕРА

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 23 мая в ходе открытия выставки Russian War Crimes House, которое транслировалось на YouTube-канале фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

"Более 4600 гражданских погибли, включая 232 ребенка. К сожалению, эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам: ситуация там катастрофическая, многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она.

По словам Венедиктовой, украинские правоохранители открыли уже 13 тыс. уголовных производств о военных преступлениях российских оккупантов.

Она сообщила, что в базовом кейсе против РФ – 600 подозреваемых, два дела по трем подозреваемым рассматривают суды. По одному из них сегодня должны огласить приговор.

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