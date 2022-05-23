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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российской агрессии в Украине погибло как минимум 4600 человек – Венедиктова

Венедиктова: Более 4600 гражданских погибли, включая 232 ребенка. К сожалению, эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий
Венедиктова: Более 4600 гражданских погибли, включая 232 ребенка. К сожалению, эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий
Фото: ЕРА

В Украине подтверждена гибель как минимум 4600 мирных жителей в результате полномасштабного вторжения России, начавшегося 24 февраля.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 23 мая в ходе открытия выставки Russian War Crimes House, которое транслировалось на YouTube-канале фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

"Более 4600 гражданских погибли, включая 232 ребенка. К сожалению, эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам:  ситуация там катастрофическая, многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она. 

По словам Венедиктовой, украинские правоохранители открыли уже 13 тыс. уголовных производств о военных преступлениях российских оккупантов. 

Она сообщила, что в базовом кейсе против РФ – 600 подозреваемых, два дела по трем подозреваемым рассматривают суды. По одному из них сегодня должны огласить приговор

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.

В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

Всего по данным ООН на 10 мая, жертвами российской агрессии стали 3459 мирных жителей. Однако, по данным организации, эти цифры могут быть гораздо выше. Только в Мариуполе Донецкой области, по подсчетам полка "Азов", погибли 25 тыс. человек.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: дети, война России против Украины, погибшие, Ирина Венедиктова, российские оккупанты
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