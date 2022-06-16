Ермак назвал темы, которые обсудит Зеленский с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом

Андрей Ермак сообщил, что Зеленский с лидерами Румынии, Франции, Германии и Италии обсудит вопросы продовольственной безопасности, оружие и поддержку Украины. Фото: president.gov.ua

"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", - написал глава ОП.

Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области. Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

Шольц по прибытии в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.