Ермак назвал темы, которые обсудит Зеленский с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом

"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", - написал глава ОП.
Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области. Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.
Шольц по прибытии в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.
Макрон, Шольц и Драги не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Об их предстоящем визите официальных анонсов не было, но публиковались сообщения в СМИ. Издание Financial Times писало накануне, что политики приедут в Украину, чтобы продемонстрировать ей поддержку в войне против РФ, а также обсудить заявку страны на вступление в Евросоюз.