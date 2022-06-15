Зеленского пригласили на саммит НАТО и G7

"С благодарностью принял приглашение партнеров поучаствовать в ключевых международных мероприятиях: от канцлера Германии Олафа Шольца – в саммите G7, от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга – в саммите НАТО в Мадриде", – написал он.

Із вдячністю прийняв запрошення партнерів взяти участь у ключових міжнародних заходах: від Федерального канцлера * @Bundeskanzler – у саміті #G7GER, від Генсека НАТО @jensstoltenberg – у #NATOsummit у Мадриді. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2022

Саммит G7 пройдет в немецкой Баварии 26–28 июня, сообщается на сайте правительства Германии, которая сейчас председательствует в G7.

Встреча лидеров НАТО в Мадриде состоится 29–30 июня. Столтенберг говорил сегодня, что Зеленского приглашают посетить саммит лично, и его личное присутствие "безусловно, будет приветствоваться", если оно будет возможно. "Если нет, он сможет сделать свое обращение в формате телеконференции", – говорил генсек НАТО, сообщает сайт Альянса.