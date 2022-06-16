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Посол Мельник рассказал, чего ожидает от визита Шольца в Украину

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В Киеве ожидают, что канцлер "даст добро" на передачу Украине запрошенныех боевых танков Leopard 1 и 100 БМП Marder, сказал посол Мельник
В Киеве ожидают, что канцлер "даст добро" на передачу Украине запрошенныех боевых танков Leopard 1 и 100 БМП Marder, сказал посол Мельник
Фото: EPA

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник ожидает от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев заявлений о новых поставках оружия. Об этом он сказал в комментарии Rheinische Post 16 июня.

По его словам, украинская сторона надеется, что визит Шольца будет иметь не только символическое значение, но и станет "прорывом в поднятии военной помощи Германии на качественно новый уровень". Дипломат считает важным то, что Шольц своими глазами увидит разрушения, к которым привели действия российской армии, и поговорит с пострадавшими от войны и тем самым  "осознает", почему Украину нужно поддерживать намного сильнее, в частности – тяжелым оружием.

В Киеве ожидают, что канцлер "даст добро" на передачу Украине запрошенныех 88 основных боевых танков Leopard 1 и 100 БМП Marder, сказал посол.

Он также призвал Шольца высвободить из запасов Бундесвера тяжелое вооружение, которое не уменьшило бы возможности ФРГ по самообороне. По мнению Мельника, "ничто не мешает Германии предоставить украинской армии значительную часть своих 800 транспортных танков Fuchs, 325 танков Leopard 2 или 380 танков Marder для разгрома российских войск".

Дипломат также назвал вооружение, которое Украине может понадобиться в среднесрочной перспективе. 

"Украине нужны немецкие подводные лодки, корветы, патрульные и боевые катера для защиты длинного побережья Черного моря и ликвидации российского военно-морского превосходства. Это также гарантировало бы свободу судоходства и продовольственную безопасность", – сказал Мельник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области.

Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

По прибытии в Украину Шольц сказал, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но до полномасштабного вторжения РФ в Украину отказывалась от предоставления оружия. 

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало издание Welt. 

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине. Тогда же стало известно, что он вместе с президентом Франции Макроном и премьер-министром Италии Драги хочет приехать в Киев

14 июня заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что в ближайшее время в Германии завершится обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 и потом оружие можно будет доставить в Украину. Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что орудия будут в Украине ориентировочно 22 июня.

15 июня министр обороны США Ллойд Остин сообщил о планах Германии передать три РСЗО для Украины.

Теги: Германия, оружие, военная помощь, Андрей Мельник, война России против Украины, Олаф Шольц
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