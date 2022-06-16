Посол Мельник рассказал, чего ожидает от визита Шольца в Украину

В Киеве ожидают, что канцлер "даст добро" на передачу Украине запрошенныех боевых танков Leopard 1 и 100 БМП Marder, сказал посол Мельник Фото: EPA

По его словам, украинская сторона надеется, что визит Шольца будет иметь не только символическое значение, но и станет "прорывом в поднятии военной помощи Германии на качественно новый уровень". Дипломат считает важным то, что Шольц своими глазами увидит разрушения, к которым привели действия российской армии, и поговорит с пострадавшими от войны и тем самым "осознает", почему Украину нужно поддерживать намного сильнее, в частности – тяжелым оружием.

В Киеве ожидают, что канцлер "даст добро" на передачу Украине запрошенныех 88 основных боевых танков Leopard 1 и 100 БМП Marder, сказал посол.

Он также призвал Шольца высвободить из запасов Бундесвера тяжелое вооружение, которое не уменьшило бы возможности ФРГ по самообороне. По мнению Мельника, "ничто не мешает Германии предоставить украинской армии значительную часть своих 800 транспортных танков Fuchs, 325 танков Leopard 2 или 380 танков Marder для разгрома российских войск".

Дипломат также назвал вооружение, которое Украине может понадобиться в среднесрочной перспективе.

"Украине нужны немецкие подводные лодки, корветы, патрульные и боевые катера для защиты длинного побережья Черного моря и ликвидации российского военно-морского превосходства. Это также гарантировало бы свободу судоходства и продовольственную безопасность", – сказал Мельник.

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Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области.

Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

По прибытии в Украину Шольц сказал, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине.